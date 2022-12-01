One Piece 大海賊時代香港展｜雖說日本已開關，但One Piece迷現時必去的打卡位並不在東京！而是九龍尖沙咀舉行的「One Piece 大海賊時代！亞洲巡迴展」！HK01跟兩位《OP》忠粉Kir和幽幽一齊入場玩。



One Piece迷冇得唔去｜名場面全部立體化

這個「《大海賊時代！亞洲巡迴展》香港站」，於尖沙咀iSquare 4樓舉行，場內有大量互動元素，除了16個根據原作劇情設計的超靚影相打卡位，還有用手機app玩的AR互動遊戲，場內還有「和之國篇」日系祭典小遊戲攤位、非常好玩！

One Piece 大海賊時代香港展｜海軍頂上決戰場景，有大量軍艦跟海軍將領包圍路飛、艾斯。（蘇煒然 攝)

One Piece 大海賊時代香港展｜登上千陽號影相打卡。（蘇煒然 攝)

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打卡位全部有洋蔥

當然少不得跟自己最喜歡的One Piece角色合照打卡，Kira最愛是山治，而幽幽就自稱艾斯老婆，看到「先夫」的墓碑難怪哭了出來。

艾斯………（蘇煒然 攝)

「走開、跟山治結婚的是我！」（蘇煒然 攝)

送別梅利號，是OP粉絲都會眼濕濕的一幕。（蘇煒然 攝)

不只拍照打卡｜仲有AR Game玩

展覽入場前，需要下載指定的手機app，登記戶口後更要scan入場QR Code，方便一路參觀、一邊玩AR小遊戲。比如在超巨型白星公主像旁啪QR開game，之後要360度搜索，尋找出敵方的戰艦，盡快連續篤芒控制路飛使出橡膠機關槍將之擊沉！保護白星公主！每個game視乎取得分數均可換成pt，除可在離場時看到每日的TOP10玩家，更可成點數去pop up store換分買紀念品。為了不用到場才DL，如果你都準備去玩，可以現在就率先下載（iOS）。

盡快連續篤芒控制路飛使出橡膠機關槍將之擊沉！保護白星公主。（蘇煒然 攝)

這個小遊戲需要全身運動，你要跟足畫面上的One Piece角色擺甫士，做對正確就可以加分。Kira同幽幽這招魚人空手道功架十足呀。

小遊戲需要全身運動，你要跟足畫面上的One Piece角色擺甫士（蘇煒然 攝)

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和之國攤位遊戲區

展覽分量相當多，有實物的角色雕像、有播片，一路行一路玩再加影相，一小時未必夠！而最後離場前，還有一個《和之國》遊戲區，有4款實體的攤位遊戲可玩，幽幽跟Kira已經全都試玩了，記者自己就最喜歡山治的足球game。至於那款最易得分？那款最難？即睇解說：

《和之國》遊戲區有4款實體的攤位遊戲，記者自己就最喜歡山治的足球game。（蘇煒然 攝)

離開主展覽區後，有一個集12位角色巨型雕塑「鬼之島大戰」全球首次展出，Kira跟幽幽在此不斷影影影，足足玩了10幾分鐘，可想而知有幾靚。

集12位角色巨型雕塑「鬼之島大戰」（蘇煒然 攝)

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買買買｜Pop Up Store

同一層iSquare 4/F 還有一家Pop Up Store，發售不同款式的OP精品、玩具公仔，超多獨家主題精品，仲有Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品。

有好多One Piece精品買（蘇煒然 攝)

Pop Up Store有咩賣？

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Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品（蘇煒然 攝)

呢個「One Piece 大海賊時代！亞洲巡迴展」係值得入場，邊玩game邊影相，真係可以玩半日。最後要感謝兩位One Piece 女fans陪01HASHTECH一齊去玩：幽幽 (@yau_yau_chan)最喜歡的是艾斯、而Kira則是山治迷 (＠kira_5a9ra)。Kira讚當中的figure非常細緻，幽幽喜歡每個場景跟足劇情，尤其是見到梅利號沉船，還有艾斯的場景，都會好感動。快去follow她們的IG吧。

【FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》】

