男兒當入樽電影香港上映｜日本皇道運動漫畫作品《SLAM DUNK》（港譯《男兒當入樽》）早前宣布將推出電影版《THE FIRST SLAM DUNK》，並會在 12 月 3 日起於日本上映。

不過身在香港的入樽 Fans 亦不需要飛到當地才能欣賞這部期待已久的大作，因為香港已經有電影公司確定引進《THE FIRST SLAM DUNK》，並會在 2023 年初於香港各大院線上映！



《THE FIRST SLAM DUNK》定檔 2023 年 1 月上映

改編日本暢銷人氣漫畫《男兒當入樽》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，由漫畫原作者井上雄彥親自坐鎮編劇和執導，自公佈電影化後已引起井上老師及漫畫粉絲的熱切討論。

《男兒當入樽》動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》

而《THE FIRST SLAM DUNK》香港版本將會由羚邦集團旗下子公司羚邦娛樂（羚邦）發行，今日就正式公布《THE FIRST SLAM DUNK》將會於 2023 年 1 月 12 日在香港各大院線上映，上映戲院包括：

－百老匯院線MOViE MOViE Cityplaza（太古城）

－英皇戲院iSQUARE及康城

－嘉禾院線the sky及stagE

－mcl院線CINEMAS PLUS+

－荷里活戲院（12月3至11日）

－德福戲院（12月12日起展示）、Cinema City朗豪坊

《THE FIRST SLAM DUNK》電影年曆卡（圖 羚邦）

而為了宣傳《THE FIRST SLAM DUNK》電影於香港上映，電影公司印製精美的2023年《THE FIRST SLAM DUNK》電影年曆卡，由 12 月 10 日起於香港及澳門各大戲院放置，電影年曆卡正面是電影 logo 配以開球一刻兩手預備相爭的瞬間，背面則是以五位主角大頭配以2023年年曆，數量有限，取完即止。

《THE FIRST SLAM DUNK》限量電影前賣劵套裝

為隆重其事《THE FIRST SLAM DUNK》於港澳上映及回饋粉絲影迷，Ani-Mall特別設計一系列香港及澳門限量電影前賣券套裝，並將於12月5日上午10時開始獨家預售，包括：

－限量珍藏紀念版電影票套裝（一套五款 獨立序號）

分別以五大角色宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道為設計的珍藏電影換票證五張，電影上映期間可到戲院票房兌換普通版2D場次電影戲票，換票證設有針線位讓影迷可以保留角色卡珍藏。限量珍藏紀念版電影票套裝全港限量2000套，信封更配以獨立序號。

－限定紀念版電影票 T-Shirt 套裝四款：電影T-shirt一件 + 限定紀念換票證 一張

為配合電影上映，Ani-Mall 又另外推出 4 款限定紀念版電影票T-shirt套裝，每套包含電影 T-shirt一件及限定紀念換票證一張。各款式如下👇👇👇