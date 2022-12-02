世界盃2022｜日本2：1擊敗西班牙E組首名出線，日本下半場5分鐘內連入兩球，當中包括極貝爭議性！只差1.88mm就出底線的「零角度底線傳中」奇蹟反勝西班牙晉級16強！知名足球漫畫《足球小將Rising Sun》，又被指神預言了今次賽果！



足小神預言1｜第1球是超必殺射門

在漫畫內，日本隊首球是由翅偉與泰來合作使出「High Speed Tornado Sky Alpha」雙人射球而射入，這一球跟日本隊追和的第1球：堂安律禁區外遠射一樣有角度有勁度，對方守門員拍到波也照入！兩球一樣咁靚！

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足小神預言2｜底線傳中反勝

漫畫版日本隊超前一球，是靠隊友盡力爆落底線，再以「不可能的角度」傳中，由新田射入！情況就跟「真日本隊」三笘薫爆落底接將皮球撩入中路，最後由田中碧門前撞入的具爭議性入球極之相似！雖然真實版的這球有皮球差1.88mm就超出白線的疑點，但已經不重要了！《足球小將》連日本反超前的入球方法也「神預言」，不得不服！

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足小神預言3｜日本2：1領先西班牙（上半場）

第3個神預言暫時只「過了1關還有1關」，因為漫畫版日本vs西班牙賽事只進行到中場休息，半場比數2：1日本領先。漫畫版下半場相信又會畫半年以上，不知作者高橋陽一會不會安排雙方下半場無入球，維持2：1到完場，實踐第3預言呢？（笑）

漫畫中｜翅偉領軍日本vs西班牙未打完

足球小將最新漫畫系列《Rising Sun》屬於集英社《Grand JUMP》雜誌，並以《足球小將Magazine》獨立專刊形式推出，最新劇情已發展至日本vs西班牙上半場完結，有網民就找出了幾個跟世界盃2022、日本對西班牙過程中非常相近的幾個重點，大讚作者高橋陽一1繼「劇透」日本打敗德國後，又「神預言」了日本西班牙大戰細節：

西班牙主將最叻「踩波車」

講到爭議性，漫畫中西班牙隊11號中場「天使」米迦勒絕招是真正「踩波車」，以雙腳踏在足球之上草地滑行……網民本來爆笑地說，西班牙有如此神人，日本隊恐怕難以取勝。但想不到日本球星本田圭佑本身竟留言回應破解西班牙的4字真言：「整濕草地，等佢仆直！」

後來戴翅偉輕鬆地模仿了這招「草上飛」絕招😆😆😆

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