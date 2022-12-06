高達模型就算再炒得貴，頂多也是一千幾百，相反要在這彈丸之地找個好地方展示心愛的高達模型，就不是人人可以做到！最近台灣YouTuber 艾芮卡採訪了一位「鋼彈神人」（鋼彈即高達），竟然特別買間房子來安置高達收藏品！已組裝的高達模型多達500幾隻！更有自製的1米8高元祖高達、獨角獸高達立像。



「艾芮卡」是一位擁有36K追蹤者，拍動漫玩具主題影片的台灣女性YouTuber，新片中她帶觀眾參觀了一位台灣鋼彈收藏家的「秘密基地」，滿滿的擺放了500多隻高達模型。

（艾芮卡影片截圖）

從影片第一鏡已看到，入口旁收藏了兩隻比成年人更高的渣古、巴巴托司模型，不過明顯比之後看到的元祖及獨角獸簡陋，可能因為不想公開吧。之後走入主房間，見影片是一個長方型的空間，左右兩邊都是特別設計，牆身跟玻璃櫃都很有科幻感，上面印有EFSF地球聯邦軍宇宙軍的字樣，還有屋主自製的高達設計藍圖海報。

（艾芮卡影片截圖）

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「艾芮卡」的影片並未有訪問屋主，不過從台灣一個高達模型討論區中看到網民分享，原來這位屋主不是收藏高達年資達廿年三十年那種老手，但熱情絕對不輸任何人，花了短短數年就收集了極多好物，空閒時間都用來組模型、搞裝修，才可以有這個如此瘋狂，令人很想去參觀的高達基地！又令人想起 👉👉香港影星古天樂的巨型玩具秘密基地，收藏了大批1:1星戰 Iron-man 蝙蝠俠！（詳細介紹……）

7-11版PG全武裝獨角獸高，還有炒價極高的PG版3號機鳳凰呢！



7-11版PG全武裝獨角獸高，還有炒價極高的PG版3號機鳳凰呢！（艾芮卡影片截圖）

屋主的收藏相當豐富，而且興趣很雜，幾乎任何類型的高達：U.C.、00、Build Fight、BB戰士，又或是會場限定、一番賞款式都有收集；最令人「葡萄」的，始終是擁有一個巨大空間的陳設心愛的玩具。

三色PG異端高達齊腳，當中綠色也是7-11限定品

三色PG異端高達齊腳，當中綠色也是7-11限定品（艾芮卡影片截圖）

日本球團限定版衝擊高達／EXIA高達齊套，而且全部都砌好不是儲盒。

日本球團限定版衝擊高達／EXIA高達齊套。（艾芮卡影片截圖）

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成年人咁高｜自製1米8元祖／獨角獸紙模型

除了高達模型珍藏，屋主更有兩隻紙製的1米8高RX-78-2 元祖高達、RX-0 獨角獸高達鎮守大屋。是否令你想起古天樂那間玩具大屋？

限定品模型全面睇

限定品方面，屋主的珍藏中不算非常貴、非常罕有的款式，未出現甚麼價錢數十萬日圓的極罕珍品，當中被艾芮卡特別點名提及的HG版「清水港開港紀念版」高達，日本炒價大約也只15000日圓左右。

（艾芮卡影片截圖）

HG版「清水港開港紀念版」高達（艾芮卡影片截圖）

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其實這個級別的限定版，已經很多人「儲盒」，不像屋主那樣全部組裝出來展示，本身已很難得，而且「艾芮卡」在片尾有提及，屋主還有另一半不公開的區域，收藏了更多未組裝的模型，說不定當中還有很多不捨得拿來砌的「超罕好物」呢！

總之言之，真的超佩服這位大師。（艾芮卡影片截圖）

完片連結：（LINK）

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