Google 香港 2022 年度熱搜遊戲攻略｜寶可夢朱／紫人氣超強，推出短短1個月的搜尋量已超越另一款Pokemon作品阿爾宙斯！而看整體形勢，Switch、PS5人氣回升，10款最多人搜尋攻略資訊的遊戲作品中，家用機／PC作品佔7款，其他3款為手機遊戲。



👉Google熱搜｜2022年香港熱搜關鍵字 疫情佔三位 一款手機排頭三

第10位：地平線西域禁地 Horizon Forbidden West

PS4及PS5平台Action RPG作品，最大賣點是最頂尖級數的遊戲畫面：不論細緻度、光影、材質以至物理表現等均是超班之作，純以畫面論是遠遠將去年的開放世界遊戲如《刺客教條：維京紀元》、《Far Cry 6》等甩在身後。（👉更多內容……地平線Horizon西域禁地攻略8大心得 實用武器技能推薦 賺錢方法）

第10位：地平線西域禁地 Horizon Forbidden West

第9位｜異度神劍3 Xenoblade 3

Swtich平台專用的日系RPG，儘管NS機能所限令Xenoblade 3的畫質不算出色，但這款名作之後仍維持系列優點，比如即時戰鬥系統、美麗而廣闊的世界地圖，還有不俗的動畫演出及精彩音樂，如果想知道更多這遊戲的攻略資訊……（👉更多內容……Xenoblade 3異度神劍3攻略 8個必知實用心得 隱藏諾彭銀幣兌換處）

第9位｜異度神劍3 Xenoblade 3

全10款Google熱搜遊戲攻略作品｜點圖睇簡單排名表，下文另有詳細介紹



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第8位｜跑車浪漫旅7 Gran Turismo 7

PS5推出一年，殺手級自家大作《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》成功準時推出！今集無論車身細節、第一駕駛視點或賽道的天氣（天轉化晴天眩光／雨滴打落擋風玻璃）、時間、日夜變化，都比以往進化不少，想知更多遊戲體驗……（👉更多內容……GT7評測｜PS5玩家必玩！超真實易上手！滿分賽車大作8大必玩理由）

第8位｜跑車浪漫旅7 Gran Turismo 7

第7位｜噠噠特攻

一款Q版Retro畫風的手機遊戲。危險的喪屍正在攻擊整個城市，城市已經陷入危機！被夢境試煉喚起的你，已經成為身負重任的戰士！作為一名極具潛力的人類戰士，你將與其他倖存者一起拿起武器，戰勝邪惡的危險喪屍！

第7位｜噠噠特攻

第6位｜Vampire Survivors 吸血鬼倖存者

別誤會是CAPCOM 90年代推出的格鬥遊戲，《Vampire Survivors 》是Steam平台的Roguelike清版電子遊戲，玩家控制一位自動攻擊的角色，同時對抗一波又一波的敵人，遊戲後期會同時出現上千個敵人，而且必須在遊戲開始30分鐘、「死神」出現前清關，所以搜尋攻略者眾。

第6位｜Vampire Survivors 吸血鬼倖存者

第5位｜三國志幻想大陸

《三國志幻想大陸》屬重育成的放置系戰力手遊，雖然刷首抽的重要性比其他手遊低，但三國遊戲在香港向來受歡迎，仍吸引到大量網民搜尋攻略、刷首抽方法、角色推薦等情報，詳細介紹在此……（👉三國志幻想大陸攻略｜新手上路必知5件事 推圖、開荒、課金推薦）

第5位｜三國志幻想大陸

第4位｜寶可夢 朱／紫

Pokemon系列最新作的攻略搜尋量比上代正傳《劍／盾》有過之而無不及，如不是只推出了短短1個月，加上又太晶戰及大量隱藏元素，相信排名必定可超越阿爾宙斯。hk01有極多的攻略介紹文章，想睇更多可以……（👉更多內容：Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽）

第4位｜寶可夢 朱／紫

第3位｜賽馬娘 Pretty Derby

這款將日本賽馬擬人化為美少女的育成手遊，由於設計出色平衡度高，除課金外育成馬匹也講求技巧，所以就算日文版已推出多時，2022年推出繁體中文版後，搜尋攻略、育成資訊的玩家仍非常之多，成為今年最多Google搜尋量的手機遊戲（👉更多資訊……賽馬娘攻略．新手教學｜角色育成5種能力屬性解說 如何訓練最好？）

第3位｜賽馬娘 Pretty Derby

第2位｜寶可夢傳說阿爾宙斯

可說是一款Pokemon外傳作品，比正傳的回合式RPG對戰，《阿》在3D地圖中有更多動作元素，還需要搜集素材製作物品，地圖中的寶可夢還會主動攻擊玩家，是一款非常出色的PKM作品。想知道更多詳細資訊……（👉更多資訊……Pokemon阿爾宙斯攻略｜8大實用心得 快速刷錢刷經方法 寶可夢傳說）

第2位｜寶可夢傳說阿爾宙斯

第1位｜艾爾登法環 Elden Ring

老法環《Elden Ring》公認是2022年最出色、最大話題性的一款重口味高難度ARPG，是知名遊戲製作人宮崎英高與《權力的遊戲》小說家喬治·R·R·馬丁的共同創作。由於收集元素、波士打法都極之需要攻略資訊，能否成為Google 2022 熱搜遊戲攻略 第1位實在不難想像。（👉更多資訊……艾爾登法環Elden Ring早期攻略｜職業禮物推薦 必拿道具 刷錢方法）