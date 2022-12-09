世界盃2022 已經進入8強階段，雖然日本隊已光榮出局，但日本的足球漫畫對各國球星、足球迷依然影響深遠。日本goo ranking早前由網民投票選出7本必睇足球漫畫，除了《足球小將》大熱稱冠，有一部今季被動畫化，被受女性動畫迷喜愛的作品，排名亦非常高。



第7位｜閃電十一人



本來是Level 5開發的足球遊戲，後來人氣大熱推出動／漫畫版。角色設計有特色、性別鮮明，還有又帥又誇張的超必殺技，是3DS世代孩子心目中的足球ACG代表作。順帶一提，今屆世界盃NIKE宣傳片，也有《閃電十一人》角色客串呢！

第7位｜閃電十一人（LEVEL 5 原作／Yabuno Tenya 作畫）

網民選7部最好睇足球漫畫

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第6位｜青之蘆葦



戴翅偉老爸是船長、林源三後花園有球場還有私人教練，《青之蘆葦》主角青井葦人只伯個身體瘦弱的鄉下上京中三生，為家母有好日子過夢想成為職業球員，一部沒有必殺射門，但仍然非常熱血，請足球夢想的寫實足球漫畫。

第6位｜青之蘆葦（小林有吾）

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第5位｜BLUE LOCK 藍色監獄



最近火速走紅的另類足球漫畫，故事中批評日本隊太注重團隊精神，於是政府決定發起BLUE LOCK 計劃，將潛力新人全部困在「藍色監獄」內行乎獄或訓練，希望教出一個有野心、果斷、敢於攻擊入球的前鋒殺手。

第5位｜BLUE LOCK 藍色監獄（金城宗幸原作、野村優介作畫）

主角潔世一也是其中一個被選中的青年，與大量型仔男角進行困獸鬥，這部漫畫的女fans比男生更多。

主角潔世一也是其中一個被選中的青年，與大量型仔男角進行困獸鬥。

日本隊出戰卡塔爾的Adidas新戰衣，原來是與《BLUE LOCK 藍色監獄》作者合作開發，網上宣傳的漫畫風海報，也出自他手筆。

日本隊出戰卡塔爾的Adidas新戰衣，原來是與《BLUE LOCK 藍色監獄》作者合作開發

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第4位｜DAYS



平凡的中學生柄本盡司，受同學風間陣邀請而開始玩室內五人足球，卻從此愛上足球，他能力不出色，全靠毅力與強勁隊友carry，大家一起共同奮鬥，故事勵志、風格清新。

第4位｜DAYS（安田剛士原作）

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第3位｜足球風雲



是《足小》以外最有歷史的一部足球漫畫，3位主角田仲俊彥、白石健二、平松和廣追隨足球天才久保嘉晴的步伐，入讀了掛川高中並加入校隊，久保嘉晴卻在比賽中病發逝世！三人繼承偶像的意志，跨越心理打擊，終拿下全國冠軍。全系列卷數本多，後來有《足球風雲II》以及《新的傳說》等續集。

第3位｜足球風雲（大島司）

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第2位｜GIANT KILLING 踢狠勁!!



以職業足球隊領隊視為寫的故事，達海猛曾於英格蘭低組別的球會執教，回流日本後繼續以意想不到的手法，帶領狀態持續低迷的球會ETU，成為「巨人殺手」專打硬仗。

第2位｜GIANT KILLING 踢狠勁!!（作畫：辻智／原案及取材協力：綱本將也）

第1位｜足球小將



故事相信不用多講了，傳統日本連動漫畫的熱血團結，超級必殺技射門，40年來無人不識。它誕生於J-League 日職聯也未組成的1981年，帶動了日本青少年對足球的興趣，南美歐洲的足球少年亦成為其俘虜，不少球星也是因看了《足小》而立志踢球。

第1位｜足球小將 高橋陽一 原作

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