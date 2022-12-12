水木一郎逝世｜殿堂級動漫歌王水木一郎 12月6日逝世享年74歲

水木一郎逝世｜以唱機械人動漫歌曲知名殿堂級歌手水木一郎先生，自7月公布患癌後一直勇敢與病魔搏鬥，不過所屬事務所剛剛公布：水木一郎先生已於12月6日逝世，享年74歲。



水木一郎自1968年成為歌手後，曾經唱過不少經典動漫作品主題曲，當中包括《鐵甲萬能俠》、《超力電磁俠》、《超力電磁俠》等，唱過超過1000首動畫歌，可算是「動畫歌帝王」。

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在多首唱片專輯之中，水木先生主唱動漫歌的唱片平均銷量數目是10萬張，銷量已夠驚人。當中1972年《鐵甲萬能俠》主題曲唱片銷量更達到70萬張！單單10年間，水木先生發賣中的唱片合計累積銷量數目已達到700萬張以上，打破了自己的發售記錄。

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由2001年起，水木先生多次來香港舉行演唱會，深得動漫遊戲迷深愛。不過去年11月25日出席「超級機器人魂2021」後，於Twitter上宣布罹患聲帶不全麻痺的症狀，發現罹患肺癌，並且轉移至淋巴以及腦部。雖然經過放射線治療以及藥物治療後病況已趨於穩定，但據所屬事務所公布：水木一郎先生已於12月6日因肺癌逝世，享年74歲。