聖誕新年必玩 Switch 10款高質Party派對遊戲推薦 免費都有選擇｜聖誕、新年連假將至，加上防疫措施有逐漸放寬的跡象，相信不少人都已磨拳擦掌準備好派對狂歡。而既然要開Party當然不能沒有Switch的派對遊戲了，以下推薦10款Switch必玩高質派對遊戲，準備定就不怕到時Party會有冷場了。



1. Mario Kart 8 Deluxe

講Party玩孖車自然是基本，雖然Mario Kart 8已經是5年前的遊戲，但今年推出了DLC，有多條從以前的Mario Kart系列中復刻的賽道；如果有加入「貴版」Switch Online（+ Expansion Pack），更可免費遊玩此DLC系列。要是已一段時間沒有和朋友「鍊車」的話，正好可以試試這些賽道了。

Mario Kart 8 Deluxe

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2. Mario Golf Super Rush

不想玩孖車的話，可以玩任天堂的「新感覺」高爾夫遊戲，結合了高爾夫球和競速的獨特玩法。

3. Mario Party Superstars

在孖車之外Mario Pary也是派對指定遊戲，而任天堂在去年末推出了最新一集Mario Party「Superstars」，基於任天堂64的三款Mario Party重新製作精選出的100款小遊戲。

4. Mario Party & Mario Party 2

如果不想另外花錢買一款新的Mario Party，但是有加入「貴版」Switch Online + Expansion Pack的話，可以在其附送的N64遊戲庫遊玩初代Mario Party和Mario Party 2，尋找一下舊時回憶。

Mario Party & Mario Party 2

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5. Splatoon 3

Splatoon 3雖然沒有單機多人，不過如果幾個朋友都有Switch時，Party一齊玩Splatoon是很好的選擇；面對面連線一起打工、或是PVP挑戰玩家都肯定更有氣氛。

6. 世界遊戲大全51

不知道玩什麼的時候最方便的選擇，收錄德州撲克、五子棋等來自世界各地的經典桌上遊戲；而且只有一人有Game，其他Switch機主可以使用鄰近主機通訊一起遊玩，不用每個人都買一隻Game。如果連Game都不想買，也可以下載完全免費的《便攜版》，收錄了「西洋骨牌」、「四子棋」、「大富豪」和「軌道車」四款小遊戲。

7. 大富翁 11

經典回憶「大富翁」全新回歸，支持多控制器本地多人遊玩；可再用孫小美、錢夫人、阿土伯等經典角色，上演一場勾心鬥角、無所不用其極的棋盤決鬥。

大富翁11

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8. 分享同樂！瓦利歐製造

去年推出的《瓦利歐製造》系列最新作品，收錄超過200款小遊戲，每一款都是節奏快操作簡單，十分適合派對一齊玩，今集還有最多4人的對戰模式，可以與朋友和世界各地的勁敵比拼分數或時間。

9. 太鼓之達人 咚咚雷音祭

經典音樂遊戲《太鼓之達人》系列在Switch上的最新作，特點是收錄了大量近年大紅大熱的流行曲及動畫歌曲，如《夜に駆ける》、《紅蓮華》、《前前前世》等，可以在打節拍遊戲的同時當成為派對點歌。

10. 任天堂明星大亂鬥特別版

講到Party Game又怎麼沒有大亂鬥Smash Bro；雖然遊戲已在去年公布了最後一個DLC角色來自Kingdom Hearts的Sora，不過經典神作是永不過時，一班人一齊玩大亂鬥無論何時都那麼過癮。

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