2022/ 23最新更新 Switch免費遊戲30款推薦 大多不需Switch Online｜雖然推出已經超過五年半，Nintendo Switch仍然維持強勁增長，機主和玩家數量都節節上升。如果你有Switch，但又沒有在忙著玩最新的《Pokemon 朱/紫》，那麼可以看看以下介紹30隻Switch免費遊戲，打開Switch即時免費下載就有game可玩！



＊注意部份遊戲可能需要加入Nintendo Switch Online會員才能下載

1. Fall Guys

小遊戲式動作競技 x 大逃殺式60人大混戰的Fall Guys糖豆人，改成免費制之後亦在各個主機平台推出、亦設跨平台遊玩，使用Switch遊玩這種可愛風格的動作競技遊戲是特別適合，亦可以在外出、搭車以至Party時玩一局過過手癮。

Fall Guys糖豆人

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2. 遊戲王 Yu-Gi-Oh! Master Duel

在Steam、手機、PS4、Box和Switch多平台同步推出的集換式卡牌遊戲，特徵是採用和實卡相同的大師賽規則（不過卡表則和實體卡有不同）。遊戲可以跨平台共用進度，比起手機用Switch玩畫面更大，而且也同樣可以使用觸控操作。

遊戲王 Yu-Gi-Oh! Master Duel

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3. Retrograde Arena

風格獨特的亂鬥對戰遊戲，玩家要在對戰中利用鐳射、大炮等不同武器，將所有敵人推出場外或是推至紅色的牆壁上便算勝利。遊戲也有Steam版，獲94%好評，喜歡對戰的玩家不妨一試。

Retrograde Arena

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4. Paladins 聖騎士：英雄國度

玩法類似Overwatch鬥陣特攻的免費網路射擊遊戲，不過遊戲背景設定就為魔法奇幻風格。對戰以5V5對抗，有衝鋒、輸出、防御、輔助等多種類型的角色可以選擇，玩家要組成一個平衡的隊伍來爭取勝利。

Paladins 聖騎士：英雄國度

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5. 守望傳說 for NINTENDO SWITCH

2020年推出的免費手機遊戲，推出兩來都相當受玩家好評，最近新推出了Switch版。遊戲採俯視式策略動作戰鬥玩法，玩家需要操作角色在地圖上衝刺、閃躲和潛入，戰勝強大的敵人打通各個關卡。遊戲有豐富的主線關卡及解謎元素，想挑戰難度的玩家可以在挑戰地下城面對強大的首領；同時遊戲也有完整的PVP系統。

守望傳說 for NINTENDO SWITCH

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除了以上較新的免費遊戲之外，也可以看看下面其他既存的Switch免費遊戲，不乏高質素大作，自覺Switch缺遊戲的話就不要錯過。

按圖放大睇25隻Switch免費遊戲介紹推薦（2021年7月更新）：



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