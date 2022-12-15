消委會 5G 手機 48部比併｜智能手機已普及到不用2千元已經可享用5G網絡，售價愈來愈親民。消委會公布2022年12月早新 4G ／ 5G 智能手機評測報告，60款手機中有48部為5G智能手機，當中有$4000元款式，評分與萬五蚊旗艦機打成平手。



5G入門手機大電量快充性價比高

今次消委會的4G/5G手機評測，HK01另有全文報導，本文就集中於48款5G智能手機，當中售價為＄4000 以下的平價 5G 機種達22部，賣點是性價比，大電量及快充，以下為規格列表👇

消委會測試5G手機48部｜＄4000以上26款機種



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消委會測試5G手機48部｜＄4000以下22款機種



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一款平價機續航力最長｜快充機15分鐘充滿91%

在消委會測試的 48 部5G手機當中，最長氣的是續航力達51.1小時的Sony Xperia 10 IV，而從數據可見，手機快速表現整體大大提升，當中有12部機，充電15分鐘已可充滿過半電量，當中尤以 OnePlus 10T 5G 快充表現最佳，15分鐘內充滿91%電量。

48 部5G手機當中，最長氣的是續航力達51.1小時的Sony Xperia 10 IV。（資料圖片）

OnePlus 10T 5G 快充表現最佳，15分鐘內充滿91%電量。

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最高評級機款｜定價由$4,199至$15,598都有

消委會今次測試非常update，已包括Apple公司最新機種iPhone 14 系列機種，售價為$4000以上的26款機，售價由$4,199至$15,598都有，總合評分達4星至4.5星，並無表現特別差「弱兵」，評級達4.5星的15款機中，售價最平是$4,199的Oppo Find X5 5G，最貴是$15,598的三星Samsung Galaxy Z Fold 4。但要留意，Fold 4使用可摺疊屏幕，技術成本比其他機種高，自然會反映在機價上，這是消委會評測不會考慮的部份。

評級達4.5星的15款「$4000元以上」機種中，最平是$4,199的Oppo Find X5 5G。

最貴是$15,598的三星Samsung Galaxy Z Fold 4，但要考慮它是一部摺屏手機。

這機種僅售千8 達4星表現｜但要留意一點

消委會形容「整體表現不俗而售價低於$4,000」的機種中，小米 Poco M4 Pro 5G 僅售$1,799已有4星表現。留意一點，針對$4,000以上／以下兩個價位手機，測試標準各有不同，不能以「標題黨」思維去判斷它的表現絕對會比另一部4星評級的萬元級5G手機相同，以CP值極高去形容它會比較客觀。

小米 Poco M4 Pro 5G 僅售$1,799已有4星表現

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