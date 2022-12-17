《阿凡達2：水之道》已經上映，距離首作上映已有13年久，雖然劇情本身直接而簡單，但不少細節都需要重溫一下；而且續集擴大了潘朵拉衛星可以冒險的舞台，由上集的森林和天空，延伸至全新的水世界，全長192分鐘的劇情，也需要整理一下，現送上15條看畢《阿凡達2》必問的問題，希望令你對故事有更深入了解。



留意以下包含劇透元素｜看前請三思

《阿凡達：水之道》故事講述主角舒利化身為Avatar後在潘朵拉衛星成家立室，一家人面對各種危難、他們保護彼此為存活而戰鬥，共同承受生命中的喜與悲，是一套相當之重視親情、家人的故事。

Q 01｜阿凡達1／2兩集之間相隔了多久？

真實世界中相差13年，而從Jake養女綺莉Kiri為14歲之點可以計算到，兩集故事也相隔了14年。

淘寶中伏｜$4900買電視100吋變75吋｜網民恥笑：個盒先係100吋

劇情分析要點point card｜點圖快閱或繼續滑下去看內文亦可



+ 12

Q 02｜甚麼是阿凡達？為何主角Jake Sully會變成納美人？

人類為了開採珍罕礦產而前往潘朵拉衛星，為了跟當地的外星土人納美人溝通以免卻爭戰，科學家以基因改造製造了類似納美人的「阿凡達 Avatar」，將人類的思想移植入去，成為可以適應潘朵拉衛星環境的新物種。而Jake Sully是一個下身截癱的軍人，志願參加阿凡達計劃。

Q 03｜那為何Jake要背叛人類更與納美人成家立室？



首要當然是在森林中遇上一生最愛的妻子Neytiri，另一方面Jake Sully不滿人類圖謀摧毀對納美人極之重要的家園樹，最終決定倒戈，協助納美人反抗人類。

Q 04｜邁爾斯上校上集不是死了嗎？為何也可化身阿凡達？

上集Miles Quaritch上校是在操作強化服時被Jack妻子Neytiri用重箭穿心而死，但原來Miles小隊在出發前往潘朵拉衛星前，已先行將思想backup，於是在第2集重新入侵時，就被用來當作秘密入侵的先行部隊。雖是第2集後補設定，但講故不駁故。

Q 05｜為何不利用阿凡達進行滲透卻硬要追殺Jack一家？



始終這部是動作片不是間諜片吧，但如果講理由，Miles上校的Avatar看到自己生前錄下的影帶，片中上校特別叮囑阿凡達版的自己，到達潘朵拉衛星後要全力追殺背叛者阿Jake。

消委會測試5G手機48部｜$4000元款式與萬五蚊旗艦機打成平手

Q 06｜Jake一家有甚麼成員？



Jake與Neytiri成婚後，誕下長子Neteyam、次子Lo'ak、么女Tuktirey，另收養了人類孤兒蜘蛛仔Spider，以及養女Kiri，家族成員總共有7個人。

Q 07｜為何Sully一家要離開森林，投靠礁人族？



Jake已厭惡戰爭，他認為身為父親首要是保護家人，於是決定放棄森林及族長身份，逃到海邊投靠礁人族。

Q 08｜為何Miles的Avatar最初不認Spider是兒子



Miles的Avatar心情矛盾，他認為自己只是繼承了記憶，但並非同一個人，所以他不想認Spider是兒子。

Q 09｜礁人族和納美人的甚麼分別？



因應生活環境兩族進化方向不同，納美人身上有夜光的斑點，礁人族皮膚因應海水顏色而偏綠、且皮膚上有刺青，並有粗尾巴及粗壯的雙臂方便在水中高速潛行。

Q 10｜礁人族是如何得知Jake一家的孩子是混血兒？

礁人族和納美人均為4指生物，而由人類合成的阿凡達，以及他們跟納美人誕下的混血兒都為5指，不過有人發現，么女阿杜只有4跟手指，也許她其實也不是兩人親生，可能又是下集的重要劇情（如果有下集）。

iOS 16.2必升｜Apple Music即唱K．Freeform記事．14 Pro獨家功能

Q 11｜Jake的養女Kiri身份很神秘！



在片中會看到Kiri的母親一直在水槽中昏迷，原來她是上集女性科學家Dr. Grace未能成功轉移靈魂的阿凡達，但知14年前發生了甚麼事而令Grace懷孕，第二集一開始就已在昏迷，而父親身份也未有透露。

Q 12｜Kiri好像有些神秘力量？

原來Dr. Grace的阿凡達是在連接靈魂之樹伊娃的過程中誕下Kiri，或許因此Kiri的靈魂與靈魂之樹以及潘朵拉衛上各種生物特別親近。似乎她能夠以心靈感應控制各種生物。

Q 13｜塔鯨Tulkun是甚麼生物，為何成為人類搜捕牠們？



塔鯨Tulkun相信是類似地球上的鯨魚一樣的生物，有4隻眼、4片鰭，擁有比人類更高的智能及感性，甚麼有自己的語言、哲學、種族習性。而因為腦部特別發達，人類捕捉到牠後就會抽取腦髓液，對人類有延年益壽、青春常駐的神效，大賺8000萬美元。

Q 14｜塔鯨Payakan為何被放逐？



原來Payakan年幼時為報母親被殺，於是集結了一群塔鯨及礁人族前去報仇，最終累死了很多同類兄弟，不知情的人就以為Payakan是殺人兇手，將牠永遠放逐。

Q 15｜又怎麼會選中非礁人族的Lo'ak成為？

塔鯨不同一般潘朵拉衛星生物，先要以言語溝通，令牠對你放下戒心，互相信任後才會放心讓對方進入身體體內進行連結，從此成為靈魂弟兄。

終極一問：真的會有續集？

相信只有占士金馬倫才答到你，因為Spider與父親的瓜葛未解決，而Kiri的身世也有很多故事可講。最重要是，人類入侵潘朵拉衛星的戰爭只是剛開始，可能性不低吧。不過聽說占士金馬倫已花盡家財拍這一集，如果票房欠佳，他就沒錢拍下集了。

網民票選2022最佳手機 一款機力壓iPhone 14 Pro／S22 Ultra奪冠