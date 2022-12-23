Netflix《今際之國的闖關者》第2季上架｜除了女主角土屋太鳳集集不同色的貼身運動小背心，「長腿安」三吉彩花、「水雞姐」朝比奈彩，今季還有不少新角色出場，明睇角色介紹及6位女演員的IG介紹！



土屋太鳳小背心未夠性感｜大膽演出強姦戲、露上身浸溫泉

IG：@taotsuchiya_official

土屋太鳳扮演的女主角「宇佐木柚葉」，父親是位登山家，本身的體力極佳更是徒手攀石高手，在劇中由頭到尾都是穿方便行動的小背心和三分褲，而且集集不同顏色，令人目不暇給。而在第2季她可能要跟全裸上陣的山下智久鬥搶鏡，將會有一場強姦戲，還會跟男主角有栖良平（山崎賢人 演）有一場親密浸溫泉情節。

Netflix今際之國第2季｜山下智久全裸大戰土屋太鳳｜7大劇情亮點

「長腿安」三吉彩花｜飛車場面勁有型

IG：＠miyoshi.aa

進入今際之國前曾是警視廳鑑定科女警的安梨鶴奈（三吉彩花 演），今輯戲份不多，但在飛車追逐戰中勁搶鏡！觀眾可在超low angel的「車內視點」看她裙底……更正是看她的高級駕駛技術。

+ 2

消委會測試5G手機48部｜$4000元款式與萬五蚊旗艦機打成平手

「神箭女」恒松祐里色背面全裸色誘山崎賢人

IG：＠yuri_tune

恒松祐里曾於Netflix《全裸監製2》中有性感演出，在《今際2》扮演獨腳女弓箭手塀谷朱音，她小時候目睹過母親搞外偶，性格扭曲專以肉體誘惑搶女同學男友，來到「今際之國」仍不改本身，將有一段色誘山峪賢人的情節。

「神箭女」恒松祐里色背面裸面色誘山崎賢人

阿凡達水之道｜解構15個劇情要點｜什麼是阿凡達？會否有續集？

「水雞姐」朝比奈彩激戰連場

IG：＠asahina_aya

角色由男性變性為女生的空手道高手「水雞光」（朝比奈彩 演），身穿比堅尼，一口關西口音配以Dreadlocks頭，型像突出。演員本人是田徑選手出身，九頭身長腳加上極佳體能，在第2季繼續要與男性演員大打出手激戰連場，尾段的感情戲更是一大挑戰。

+ 6

iOS 16.2必升｜Apple Music即唱K．Freeform記事．14 Pro獨家功能

「紅心女王」仲里依紗很可能是最後波士

上季後半已出場，原職為心理醫生的黑長直神秘女子加納未來（仲里依紗飾演），上集仍未表露野心的她，今季將與眾人為敵，是幕後操控「海濱」的人，很可能是最後女波士。

仲里依紗手中的木球棍，令人聯想起《愛麗斯夢遊仙境》中兇殘的紅心女王。

心理遊戲Lolita八婆｜山田愛奈

IG：＠aina_yama

在原作中劇份不算多的配角赤卷潤美，是紅心J心理遊戲中的一個參賽車，她喜歡操控別人、專搞小圈子，就如學校中搞群黨欺侮同學的壞女生。真人版中的赤卷型像大變，換成一個身穿日系Lolita服裝的QQ妹，山田愛奈精彩演出令角色非常令人討厭，好成功。

Netflix《今際之國的有栖》土屋太鳳超吸睛 全劇10靚女你識幾個?