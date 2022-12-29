高達｜解體匠機沙薩比 METALSTRUCTURE Sazabi 開箱｜高達系列2022年最終最強壓軸之作已經派貨，即睇全機10個精彩的連動細節，再睇睇這台「空間殺手」的包裝究竟有多巨型！



大盒過Nu Gundam 1.5倍

METAL STRUCTURE 解体匠機MSN-04 サザビー，售價為189,200 日圓（含稅），而香港一般市價為24,000港元左右。相比起兩年前的解体匠機 Nu Gundam（102,300日圓）貴了將近一倍，而包裝亦都有上一款作品的1.5倍大，有收貨call車回家的玩家表示，連的士行李箱也放不下，只可放在後排座位（自己坐前面），所以建議call 貨Van送回家。

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

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解體匠機沙薩比是一款全高43cm 的figure完成品，機身的骨架由金屬製，外甲反而不是全合金製。裝甲表面有半光澤coating以及精美的印花圖案，不過玩一兩次就很大機會刮花，如果你是完美主義者，玩時就一定要非常小心。它也有一定程度的可動能力，手、腳都是可以正精扭動的，但最大賣點是由頭到腳10多個隱藏在身體內的可動／連動機關，比如爆甲睇內部構造、彈出引擎等等，模擬出修理中的狀況，是觀賞取向大於把玩的珍價收藏品。（未來絕對要小心來你家拜年的小朋友！）

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

韓妹MomoRina直播砌高達｜連組8小時跳舞解悶、攰到失神呆樣超萌

由於可動連動機關實在太多了，以下就highlight了10組，來個簡單的介紹：

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貧窮限制了想像空間

其實2萬蚊的解體匠機沙薩一點也不貴，只是我沒有錢，而且它非常之佔地方，要安放好它，還需要另外想方法收藏好巨型的包裝盒。非常建議有能力、有空間的高達迷購買，絕不會後悔。

解體匠機沙薩比開箱（黃寶瑩 攝）

同場睇：BANDAI Tamashii Spot 最新展品

今次解體匠機沙薩比開箱試玩，是在旺角朗豪坊10樓的BANDAI Tamashii Spot進行拍攝，場內除了解體匠機沙薩比任你影，還有幾樣值得前去打卡的新展品！

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