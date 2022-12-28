位於旺角麥花臣運動場旁邊的CGA香港電競館 eSports Stadium，由2019年開業至今，沒多久就撞香港社運、疫情最嚴重的5年，正當今日特區政府宣布進一步放寬防疫限制，CGA竟在同日宣布，CGA香港電競館將會在2023年1月30日結業。一齊來回顧這幾年來，CGA eSports Stadium的變化興衰。



CYBER GAMES ARENA 曾為香港電競推手

CGA 全名CYBER GAMES ARENA，2013年成立，早期於香港電腦節內搞起了香港電競節，帶動了香港eSporing的熱潮，當時入電腦節，腦場友去掃平貨，年輕人就去看電競比賽，各自各精彩。

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旺角場局開幕｜特首林鄭俾面出席

CGA 全名CYBER GAMES ARENA，2013年成立，早期於香港電腦節內搞起了香港電競節，帶動了香港eSporing的熱潮，當時入電腦節，腦場友去掃平貨，年輕人就去看電競比賽，各自各精彩。而到後來CGA在旺角開設電競館，佔地足足有25000呎，分八大專區、共150部電競電腦，可容納80人同時進行「吃雞」比賽。原意是將年輕人需要的娛樂：競技、網吧、電玩、VR 、商店、餐飲於一身。當時政府大力支持香港創新科技，行政長官林鄭月娥甚至出席了電競館開幕禮。

香港政府新聞網圖片

HK01圖片

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轉型夾公仔場惹爭議

不過到後來，因為受到香港社運氣氛影響，CGA eSports Stadium 內的電競產品零售區全部改為夾公仔場 CatchUp ，足足 100 台；CGA 創辦人及行政總裁周啟康先生 (Ryan) 就曾表示，夾公仔也是一種娛樂，夾公仔區為CGA香港電競館帶來人流。

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大J抽水：夾公仔店全部係暴利無良店

不過就曾有YouTuber質疑夾公仔台其實是對外招租，CGA變相只是收租賺錢。由於當時不少人都批評，分租夾公仔機是一種變相的「層壓式推銷手法」，跟一般大眾心目中的「推動電競」目標有些出入。YouTuber「大J」就質疑夾公仔機生意賺取暴利，還可以賺坑疫基金；雖然未有指名針對CGA，但CGA員工、電競館夾公仔機場負責人細B就與大J在網上互相開火，成當時網民熱話。

大J facebook截圖

慕容新世界YouTube影片截圖

疫情下再變通｜租場予同人活動超成功

後來夾公仔熱潮減退生意大減，CGA亦都有作出應變，比如出租作各種年輕人市集活動，亦曾租場舉辦過人氣不輸動漫節的VTuber-ON 香港VTuber Only同人活動，場面壯觀。

VTuber-ON 香港VTuber Only同人活動海報

1月15日大型演唱會｜可能是場館最後活動？

另外，其實近年CGA也曾租場給香港本地地下Idol界搞音樂活動，在2023年1月15日，亦有一場大型活動「GIRLS in the frontier HK」，人氣團隊如Night Palette、Ruler、モノクローム，還有獨立地下idol幽夜等等。所以也不能完全否定CGA香港電競館這個場館對香港年輕人流行文化的支持。

GIRLS in the frontier HK 圖片

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