《THE FIRST SLAM DUNK》八達通紀念套裝開箱｜《男兒當入樽》電影版香港上映，片商率先推出兩款八達通卡套裝，各自卡面圖案有異、而且送的紀念品也各有特色。雖說SD粉絲反正都「合埋眼」出什麼都訂，但還是來看看率先實物開箱，看看兩個版本有何不同吧！



附送運動比賽主題小物

《THE FIRST SLAM DUNK》八達通紀念套裝分為2個版本，$280的「《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡連紀念卡套裝」，卡面是井上雄彦繪畫的劇場版海報，集齊宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道等湘北主力球員，另附1個湘北配色的仿皮證件套（連頸繩），記者自己覺得這款卡比較漂亮，證件套也實用。

《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡連紀念卡套裝 $280（鍾世傑 攝／不連圖中場刊）

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豪華禮盒版更吸引

至於定價$480的「《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡限量紀念珍藏套裝」配套則更豪華，首先它附有1個代表湘北隊配色：紅底黑字的禮盒，盒內有「劇場版前導海報設計」卡面，為湘北五子大頭線繪，卡背還有特別字樣的八達通卡；另外還有銀色哨子、《SLAM DUNK》字樣的電鍍銀色紀念幣。（全球限量10,000套，將於2023年1月4日至18日期間，在Ani-Mall網上獨家預售）

《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡限量紀念珍藏套裝 $480（鍾世傑 攝）

《THE FIRST SLAM DUNK》特別版八達通卡限量紀念珍藏套裝 $480（鍾世傑 攝／不連圖中場刊）

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《THE FIRST SLAM DUNK》電影換票證前賣券Set

另外還有幾款《THE FIRST SLAM DUNK》電影換票證前賣券Set，正於Ani-Mall發售中，包括4款T恤版、1件連帽衛衣版，以及5位主角的圖案紀念券set裝。

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Ani-Mall網購連結（LINK）

同期片商已經公開正式入場時的特典！是A6 Size的雙面海報！需於1月7日購買優先場戲票一張，才可以得到。先到先得、送完即止。

最近片商Medialink更在IG推出了THE FIRST SLAM DUNK的限時動態Filter！

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