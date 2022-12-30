2023年一月新番表 15部作品推薦 槍神、尼爾必追 海量異世界動畫｜不經不覺2023年已要到來，換言之又是準備要迎接1月新番的時候，以下推薦15部值得期待的必追1月新番動畫讓大家作參考。



新番數量超多逾70部 惟大部份為異世界輕改及第二季動畫

單純以新番數量看的話2023年1月是非常豪華，如果算上在12月已開播的作品足有超過70部之多。然而這70部之中有不少是跨季續播、第二期動畫以及異世界系/轉生系的輕小說改編動畫，原創及漫畫改編作品就相對較少。異世界系列的改編動畫水準比較參差，雖然動畫觀賞是各花入各眼，不過始終未必部部值得主動追看；以下介紹1月新番15部必追推薦，讓大家不用沙裡淘金花大量時間自己掃雷。

個人而言《槍神》和《尼爾: 自動人形》當然是必追之選，不過以注目度而言似是《間諜教室》更高

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按圖放大睇2023年1月新番15部必追推薦：



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2023年1月新番15部必追推薦（作品介紹請見圖輯）：



【01】 NieR:Automata Ver1.1a



【02】 轉生公主與天才千金的魔法革命



【03】 不當哥哥了！



【04】 妖幻三重奏



【05】 被解僱的暗黑士兵（30多歲）慢生活的第二人生



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【06】 大雪海的卡納



【07】 TRIGUN STAMPEDE



【08】 REVENGER



【09】 Buddy Daddies



【10】 LUPIN ZERO



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【11】 間諜教室



【12】 海盜戰記 Season 2



【13】 怕痛的我把防禦力點滿就對了第二季



【14】 不要欺負我，長瀞同學 2nd Attack



【15】 終末的女武神第二季



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