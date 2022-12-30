CCS TOYS 鐵魄黑真三一萬能俠開箱｜中國玩具生產商能力愈來愈強，CCSTOYS以合金可動機械人figure系列「鐵魄」成名，天元突破一嗚驚人後，Mazinger Zero 跟 真三一萬能俠更是愈做愈強，還出現過短期炒風；而真三一的改版「真三一萬能俠1號黑色限定版」（下文簡稱「黑真三一」），就預定2023年初派貨，HK01率先試玩了其完成品，即睇開箱report啦！



大大盒夠震撼

試辦到手後，其厚厚的包裝，比一般B記MB figure大3、4倍（雖然大盒對某些玩家來講反而是壓力），氣勢已經贏了。開後盒照樣有彩繪面蓋及雙層的發泡膠包裝。有樣少少「驚喜」，當開盒時會發現黑真三一的素體上沒有頭，記者一時間都非常擔心會不會是漏件。後來發現頭部獨立收納在吸塑膠盤內，一雙尖角會得到更好的保護。

「CCSTOYS 真三一萬能俠1號黑色限定版」（鍾世傑 攝）

原版開箱試玩報告在此：CCSTOYS真三一萬能俠開箱｜高質國產合金 5個霸氣位超越BANDAI

Shining Spark！招式（鍾世傑攝）

黑撞銀型爆｜綠色LED夠搶眼

主體以半光澤黑色配黑鐵色，全身都有上油，外甲主要以膠料製，合金都集中在關節位；由頭／胸前／腰帶／雙臂／大腿／小腿都各有綠色LED燈，綠撞黑襯色比真三一原版更搶眼。LED燈各自有獨立開關，且都已預先裝好電池，即開即玩。

主體以半光澤黑色配黑鐵色，全身都有上油。（鍾世傑 攝）

CCSTOYS鐵甲萬能俠魔神ZERO合金實物率先試玩！10大賣點完爆MB？

CCTOYS 鐵甲萬能俠魔神ZERO 試玩報告（長濱睡睡 攝）

披風有生物感層次豐富

黑三一本來應該是「水筒腰」舊Getter 1變成，由流龍馬單人駕駛，出來於動畫OVA《地球最後之日》，而真三一黑色限定版則只是為推出玩具fugure而原創，不同廠家的design都有點分別。CCSTOYS這款，記者最喜歡它的面相有向原版「水筒腰」Black Getter至敬，更保留了黑三一那條爛布披風；組件分為3件，可自由扭動。而且披風本身一邊是啞黑色，一邊是半透明金屬紅色，層次豐富。

披風本身一邊是啞黑色，一邊是半透明金屬紅色，層次豐富。（鍾世傑 攝）

全個頭部都是重新設計的，雙眼有紅邊，也戴上了面具。（鍾世傑 攝）

前臂「蝙蝠俠」護腕勁好玩

之後就到武器了，當中最特別是CCSTOYS「黑真三一」原創的一對武器前臂護甲，上面有三把好像「蝙蝠俠」護腕一樣的倒勾，按機關掣會收起，並連動護甲前端三支刺針同時伸長，好好玩！不過建議拿起巨斧式、雙槍等武器時不要裝，否則就太累贅。

按機關掣會收起，並連動護甲前端三支刺針同時伸長，也可整個拆走換回最基本型。（鍾世傑 攝）

原版真三一有1把長柄斧、1把長柄鐮刀；「黑真三一」則有1雙萬能飛斧，內置鐵鏈可以當「流星鎚」玩。

原版真三一有1把長柄斧、1把長柄鐮刀；「黑真三一」則有1雙萬能飛斧。（鍾世傑 攝）

「黑真三一」1雙萬能飛斧可自由更換刀刃，又內置鐵鏈可以當「流星鎚」玩。（鍾世傑 攝）

「黑真三一」1雙萬能飛斧可自由更換刀刃，又內置鐵鏈可以當「流星鎚」玩。（鍾世傑 攝）

另有大中細3把槍，各自有組合拆散、裝刺刀、彈匣，滑動槍膛等細節。

另有大中細3把槍，各自有組合拆散、裝彈匣、可滑動槍膛等細節。（鍾世傑 攝）

評分88分｜整體比原版更出色｜再給少少意見



記者對CCSTOYS「黑真三一」的評份比原色版更高，武器配套豐富，上色比原版真三一更正斗，且不是單靠分量「抵食夾大件」取勝，各部件細節精美，整隻figure的線條很好看，完成度好高。如果要我給一些意見，就是真三一的頸部太短了，加裝披風後基本上頭部就沒甚麼表情好做，左右擺動也不易。另外，爛布披風跟魔鬼翼各自都好正，但真的不適宜同時安裝，會有點Too Much。

評分88分｜整體比原版更出色！（鍾世傑 攝）

CCSTOYS - SHIN GETTER 1 BLACK Limited Edition ($1,690)

預定2023年初、1月上旬派貨

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