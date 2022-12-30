新年和農曆新年放長假前工作超多，相信很多人都沒機會追番睇動畫，到正式放假時又花多眼亂，不知看那部好。日本推特Twitter每年都會有人主辦一個投票，由網民以留言投票的方式選出年度最佳動畫，由於投票數量多加上投票的多數是對動畫較為了解的網民或宅宅，因此也有相當的參考價值，助你在假期好好「補番」。



《鏈鋸人》、《Lycoris Recoil》都要輸｜過年補番必看她

由日本推特網民票選的2022年度動畫冠軍，並非漫畫原作人氣極高、播出前大熱的《鏈鋸人》，亦不是最近一兩年在全球均人氣極盛的《SPY X FAMILY》，也不是早幾個月成為全球現象、連神級遊戲製作小島秀夫都大力讚好的《Lycoris Recoil 莉可麗絲》！

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《孤獨搖滾》才是必睇霸權番

而是剛播完不久的冬季新番《孤獨搖滾》ぼっち・ざ・ろっく！，只能說芳文社又嬴。當然上榜的除了這些現像級的高知名度人氣作品之外也有提到了不少較為滄海遺珠的佳作，像是評價很好的《夏日時光》サマータイムレンダ也在8位，有時間可以一次過補番。

《孤獨搖滾》原作者是資深J-rock迷，動畫中也有大量J-rock元素以及有重量級日本搖滾人協助製作樂曲，絕非單純賣萌動畫

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另外值得一提是在台港以及歐美均極高評價的《電馭叛客：邊緣行者》Cyberpunk: Edgerunners竟然只排在第48位，不知道是日本宅宅比較少在Netflix看動畫還是因為Cyberpunk 2077在日本人氣不高呢。

在台港以及歐美均極高評價的《電馭叛客：邊緣行者》Cyberpunk: Edgerunners竟然只排在第48位

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日本推特網民票選2022年度動畫Top 10：



第10位 BLUE LOCK 藍色監獄 520票



第9位 戀上換裝娃娃 722票



第8位 夏日時光 739票



第7位 One Piece Film Red 751票



第6位 輝夜姬想讓我告白 768票



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第5位 SPY x FAMILY 903票



第4位 鏈鋸人 1138票



第3位 五等分的花嫁劇場版 1405票



第2位 Lycoris Recoil 莉可麗絲 2606票



第1位 孤獨搖滾 2791票



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第11至50位作品可按圖放大：



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