歧路旅人：大陸的霸者首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜在玩家之間評價極高的RPG遊戲《岐路旅人》（八方旅人 / Octopath Traveler），其衍生手機遊戲《歧路旅人：大陸的霸者》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法以及開局角色推薦。



首抽時間較長且+1大法無效 幸好尚有「加.大法」

《歧路旅人：大陸的霸者》有首抽成份，但是遊戲開始的劇情和教學都無法跳過，令到刷一次首抽需要8~10分鐘左右，不算最長的一款但亦不算快。不過比起刷一次的時間，更麻煩的是本作刪除帳號需要等現實時間7日，而且在其遊戲中常用的「+1大法」也無效（信箱格式不正確）；不過幸好有網民發現可以用另一個技巧「加.大法」來刷首抽，不用每次都開設新的電郵地址。

只是雖然不用一直開新的電郵，但是在撰文時點本作的首抽非常吝嗇，開局只有送兩抽、抽完之後達成成就拿到的石頭可以再1抽，合共3抽，就沒有再多了；要不要花時間來刷這3抽就看自己決定了。

在手機 / 平板上的HD-2D效果也很不錯

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按圖放大《歧路旅人：大陸的霸者》「加.大法」刷首抽方法：



+ 9

1. 開始遊戲後點下方的信封圖示以電郵登入

2. 點左下的立即註冊，使用電郵來註冊（建議用gmail）

3. 然後按指示進行新手教學，三幾分鐘就能完成

4. 然後會在第一章起點城市的酒館開始遊戲，會有固定的3位起始角色加入隊伍

5. 輸入旅團名稱後就可自由行動，也就是首抽了

6. 然後點開界面打開箱信，會有兩抽，只可抽普池

7. 抽完頭兩抽後將抽到的角色放入隊伍，便可完成「功績」，拿到合共35石再一抽，拿去抽喜歡的池

8. 沒出貨的話就在選單選「其他」->「切換帳號」->其他帳號登入->郵箱->立即註冊

9. 在電郵地址裡加一個「.」，例如原本是「abcdef@gmail.com」，就改為「a.bcdef@gmail.com」即可。點的位置不同以及插入多個點都算是不同地址，例如「a.b.c.d.e.f@gmail.com」也可以。不過注意法則是「.」不能在最後頭和最尾，也不能連續兩個「.」。

10. 用加「.」後的電郵也一樣能用原本的電郵地址來收取認證信，不用一直開新的電郵

11. 如果出貨的話，也同樣是在「切換帳號」中可選綁定帳號，就不怕丟失進度。



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歧路旅人：大陸的霸者開局最強角色

本作並非只有一兩隻強力角色就可打遍天下，而是和原作一樣，隊伍中需要有不同武器和屬性的角色，才能擊破不同敵人的弱點。當然還是會有相比上較強的開局角色，如果真的要刷的話推薦刷出盜賊「薇歐拉」（ヴィオラ）或舞者「莉妮特」（リネット），兩者都是遊戲中最頂級的支援角色，支援角色的好處應用泛圍廣，可配合不同屬性和武器的角色組隊來針對不同Boss的弱點，任何場合都能上場。或者也可刷撰文時正開放的限定池商人「特蕾莎」（トレサ），不論坦度還是支援能力都不錯。

歧路旅人：大陸的霸者

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