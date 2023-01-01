歧路旅人：大陸的霸者攻略 新手開荒必知5件事 商城課金推薦｜在玩家之間評價極高的RPG遊戲《岐路旅人》（八方旅人 / Octopath Traveler），其衍生手機遊戲《歧路旅人：大陸的霸者》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲新手開荒必知5件事及商城課金推薦。



1. 戰鬥系統和原作大致相同 編隊變成8人



《歧路旅人：大陸的霸者》本作雖然是手機遊戲，但是玩法基本上和《歧路旅人》相同，回合制戰鬥，按照速度排列行動順序、弱點、Break以及Boost等戰鬥系統，以及可自由選擇要攻略的劇情章節等都和原作《歧路旅人》一脈相承，如果有玩過原本Switch的《歧路旅人》會很快上手。

而手機版新增的系統是戰鬥隊伍變成了8人，分成4個前排和4個後排，後排角色不能攻擊但是每回合可以回復HP和SP，因應戰況靈活切換前後排隊員就是《歧路旅人：大陸的霸者》戰鬥最重要的技巧。

隊伍配搭也更多元化

當然作為手機遊戲，《歧路旅人：大陸的霸者》會比原作有更多育成要素，例如一些稀有的強力武器（如歷戰系列）就需要推進度到開啟特定關卡再收集素材來製作獲得。至於遊戲刷首抽方法及開局推薦角色請見另文：

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2. 推測弱點心得



承接上面，弱點和Break是歧路旅人系列中最重要的一環：Break不單可以打暈敵人阻止對方的行動，陷入Break狀態的敵人更會受到額外傷害，是玩家最重要的輸出時機；而要將敵人打至Break，就必須以敵人的弱點武器或屬性來攻擊。但是玩家不會知道未曾對戰過的敵人的弱點，雖然有部份角色有「看破」技能可以看到對方弱點，但如果沒擁有或沒練持有「看破」技能的角色時就需要自己試出敵方的弱點。而一個很重要的心得是遊戲中敵人弱點的排列序順序是「固定」的，序列如下：

劍槍匕斧弓杖書扇火冰雷風光暗



歧路旅人：大陸的霸者

應用方法是，例如對方有5個弱點，已試出為「斧？杖風？」，那麼跟據序列，斧和杖中間的？就一定是弓，而風後面的？則必然是光或暗其中一個了；運用這個序列就可以大大縮小試敵人弱點時的範圍。

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3. 基本上是單機遊戲 循序漸進攻略



《歧路旅人：大陸的霸者》有少許類似之前的《煙雨江湖》，基本上是一款單機遊戲，沒有什麼玩家互動或是PVP成份；而就算不課金沒有太多五星角色，也都可以透過累積資源和組隊配搭來打通遊戲大部份內容。當然限定角色始終還是只能透過抽蛋獲得，如果有喜愛的角色就只能儲石或課金來抽了。

而整個遊戲也有十分按步就班的攻略方法，遊戲一開始不會有太大難度隨便打都能過，直到主線第一部的最終章（打完財富、權力和名聲三個主線）才會開始提感到難度有提升。早期可以靠在地圖打「貓特琳」（キャットリン）來快速提升等級。貓特琳在最初的三個主線的起始城鎮相連的地圖（希雅特波利斯平原、恩波格洛雪道、瓦羅雷森林路）都可隨機遇到，也可以反覆刷；到30級之後就還要打每日的討伐委託來升Lv及打素材。

不過也和原作一樣牠們很容易逃跑，需要盡快將其打至Break。

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4. 未來視



遊戲日版已經推出2年有多，繁中版現時進度落後不少，但相對地就可以有「未來視」預先知道之後更新的內容來提早作準備。遊戲目前預定在2023年1月5日更新1.4版本，追加了包括「鬥技大賽」在內的不少新內容，不過最重要的還是新的角色（旅人）學者「塞拉斯」（サイラス）實裝：塞拉斯是直到日版現在仍然是遊戲中最頂尖的輸出角色，因此最好如果現在入坑，最好就是馬上開始推進度掘石來準備抽他；或是索性等到1月5日遊戲改版之後再刷塞拉斯做首抽。

塞拉斯也就是八方旅人中的學者

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5. 商城課金推薦

遊戲目前的課金元素非常少，基本上只有買石和抽蛋，沒有什麼禮包或VIP，連現時手遊十分流行的月卡都沒有。課金買石而言最貴1 pack 618元，可獲1000石，遊戲30石一抽，換算下來就是18元一抽左右，屬於標準價錢。

歧路旅人：大陸的霸者

如果有打算長玩，遊戲時不時會有特價石頭禮包出售（如撰文時就有元旦禮包），可以考慮買特價石之後投資在遊戲中的「付費石每日一抽」，每日一次10石一抽，而這個每日付費石池是30抽保底；累積30抽就能獲得必中五星角色的「歷戰的聖導印」，對輕課玩家而言是很好的投資。

另外是現時繁中版應尚未實裝、不過在日版已經有的「トラベラーズパス」（即是戰鬥通行證），按照日服的內容而言是抵課之選，不過繁中版則要看實裝時是再確定。