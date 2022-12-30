THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場
《THE FIRST SLAM DUNK》男兒當入樽電影｜時代廣場Time Square 香港官方期間限定店及打卡籃球場，將配合電影1月12日上映，2023 年 1 月 11 日至 1 月 15 日期間於時代廣場地面舉行！（店鋪1月12日營業）除了購物、展覽，還有《男兒當入樽》10米 x 9 米主題籃球場，掛滿《THE FIRST SLAM DUNK》的宣傳畫作！安西教練，我想去打卡呀！
THE FIRST SLAM DUNK八達通紀念套裝開箱｜送證件套 哨子 紀念幣
獨家發售過百款SLAM DUNK周邊商品
未飛得成去日本睇《THE FIRST SLAM DUNK》，睇住日本同好一件件日版精品影上IG打卡，心酸！好在今次到我了，由 2023 年 1 月 12 日至 3 月 31 日期間，銅鑼灣時代廣場五樓將開設逾 4000 呎的官方《THE FIRST SLAM DUNK》香港期間限定店，獨家發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品，以及全球獨家香港設計限量版產品，一眾《男兒當入樽》的粉絲定必滿載而歸。
THE FIRST SLAM DUNK 電影微劇透影評｜球賽超迫真但某元素被犧牲
時代廣場《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店
舉行日期 ： 2023年1月12日至3月31日
開放時間： 中午12時 至 晚上10時
地點 ： 香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519 號舖
時代廣場《男兒當入樽》主題打卡籃球場
舉行日期 ： 2023年1月11日至1月15日
開放時間 ： 中午12時 至 晚上10時（首日1月11 日將於晚上7時預展活動後開放）
地點 ： 香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場
男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》電影門票前賣券
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》電影版香港幾時上畫？
香港將於2023年1月12日上畫
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》Pop Up Store 及展覽在哪裡舉行？
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》Pop Up Store，將於1月12日起在銅鑼灣Time Square 時代廣場地面舉行
《The First SLAM DUNK》Pop Up Store 有咩睇？
除了《The First SLAM DUNK》Pop Up Store，還有長10米、闊 9 米的《男兒當入樽》主題籃球場！
《The First SLAM DUNK》期間限定店火口營業時間是？
日期：2023年1月12日至3月31日／時間： 中午12時 至 晚上10時