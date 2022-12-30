THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場

《THE FIRST SLAM DUNK》男兒當入樽電影｜時代廣場Time Square 香港官方期間限定店及打卡籃球場，將配合電影1月12日上映，2023 年 1 月 11 日至 1 月 15 日期間於時代廣場地面舉行！（店鋪1月12日營業）除了購物、展覽，還有《男兒當入樽》10米 x 9 米主題籃球場，掛滿《THE FIRST SLAM DUNK》的宣傳畫作！安西教練，我想去打卡呀！



《THE FIRST SLAM DUNK》男兒當入樽電影香港官方期間限定店

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獨家發售過百款SLAM DUNK周邊商品

未飛得成去日本睇《THE FIRST SLAM DUNK》，睇住日本同好一件件日版精品影上IG打卡，心酸！好在今次到我了，由 2023 年 1 月 12 日至 3 月 31 日期間，銅鑼灣時代廣場五樓將開設逾 4000 呎的官方《THE FIRST SLAM DUNK》香港期間限定店，獨家發售過百款周邊商品，包括日本及台灣直送的官方授權精品，以及全球獨家香港設計限量版產品，一眾《男兒當入樽》的粉絲定必滿載而歸。

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THE FIRST SLAM DUNK 電影微劇透影評｜球賽超迫真但某元素被犧牲

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時代廣場《THE FIRST SLAM DUNK》期間限定店



舉行日期 ： 2023年1月12日至3月31日

開放時間： 中午12時 至 晚上10時

地點 ： 香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519 號舖

時代廣場《男兒當入樽》主題打卡籃球場



舉行日期 ： 2023年1月11日至1月15日

開放時間 ： 中午12時 至 晚上10時（首日1月11 日將於晚上7時預展活動後開放）

地點 ： 香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

男兒當入樽｜《THE FIRST SLAM DUNK》電影門票前賣券