FF7R2 薩爾達王國之淚 生化4重製 AC6 2023年必玩大作遊戲25款｜剛過去的2022年我們有《Elden Ring》艾爾登法環、《God of War Ragnarok》戰神諸神黃昏等多款傑出的大作，而在2023年遊戲界也同樣多姿多彩，許多矚目大作都預定會在今年推出，以下就整理預定在2023年推出的必玩之作，機迷們做好準備吧！



2023年遊戲大作極多 多部好評大作續集推出機迷有排忙

說到將於2023年推出的大作遊戲，可能大家第一時間想起的都是已經等了好幾多年的「荒野之息2」薩爾達傳說王國之淚，還有就是自公布以來就一直備受玩家關注的《生化危機4》重製（Resident Evil 4）、以及《最終幻想16》（Final Fantasy 16）、《街頭霸王6》（Street Fighter 6）等等。

《最終幻想16》Final Fantasy 16

不過也不要忘了在稍早時份舉行的TGA 2022中公布的幾款新作，例如有機械人遊戲迷苦等多年的《Armored Core》（裝甲核心／機戰傭兵）系列完全新作《Armored Core 6 Fires of Rubicon》境界天火、在全球獲一致好評的Roguelike動作遊戲《Hades》續作《Hades 2》、《Octopath Traveler 2》（歧路旅人2）等等。

或者未必是最多人期待，不過去年最令人意外的發布大概就是沉寂多年的「阿媽call」Armored Core系列竟然復活出新作。

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在此之上還有《FF7 Remake》的第二部「Rebirth」、《空洞騎士 絲之歌》（Hollow Knight Silksong）、《火焰之紋章》系列新作「Engage」、《Star Wars Jedi Fallen Order》等多款極受期待的大作續作；總言之2023年不論是新作、續作、經典重製，動作RPG或是戰棋等不同遊戲類型都有重量級大作推出，如果你覺得2022年打機已經很忙，接下來這個2023年就要想辦法空出更多時間來迎接這些必玩大作了。

按圖放大睇25款2023年必玩大作遊戲（排名不分先後）：



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25款2023年必玩大作遊戲（排名不分先後）：



1. 薩爾達傳說 王國之淚



2. 最終幻想16 Final Fantasy XVI



3. Armored Core 6 Fires of Rubicon 機戰傭兵VI 境界天火



4. 最終幻想7 重生 Final Fantasy VII Rebirth



5. 生化危機4 重製版 Resident Evil 4



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6. 火焰之紋章 契約



7. Hades 2



8. STAR WARS Jedi: Survivor 星球大戰 絕地 倖存者



9. FORSPOKEN



10. 街頭霸王6 Street Fighter 6



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11. 歧路旅人2 Octopath Traveler 2



12. 空洞騎士 絲之歌 Hollow Knight Silksong



13. 漫威蜘蛛俠2 Marvel's Spider-Man 2



14. 霍格華茲的傳承 Hogwarts Legacy



15. Pikmin 4 皮克敏4



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16. 人中之龍 維新！ 極



17. 臥龍 蒼天隕落



18. 狂野之心 Wild Hearts



19. P的謊言 Lies of P



20. Starfield 星空



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21. 阿凡達：潘朵拉邊境 Avatar: Frontiers of Pandora



22. 柏德之門3 Baldur's Gate 3



23. 刺客教條：幻象 Assassin's Creed: Mirage



24. Alan Wake 2



25. PRAGMATA



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