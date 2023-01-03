網友票選「估唔到佢會便當的動漫女角」Top10 冠軍當然是這位學姐｜相信只要有一定程度的動畫資歷，都會經歷過因意想不到的重要角色死亡而受到前所未有的衝擊；感覺像是整個世界從此被巔覆了一樣。最近有日本網站舉行網上投票，由網民選出「最想不到她會死的動漫女角」Top 20，來看看這些女角死亡的衝擊場面你又經歷了幾多個。



「突然之死」極震撼 到現在仍難忘愛德華大哥哥

動漫迷之間常有「領便當」一說，原本是指電影或劇集中臨時演員完成其演出後去拿取飯盒開飯，後來被動漫迷借用，當動漫中的角色死亡時，因為其戲份已經完結，就可以去「領便當」了；而動漫作品中「處死」角色的劇情也被稱為「發便當」。發得好的便當可以對觀眾留下無法磨滅的印象，尤其一些令人喜歡的女性角色突然死亡時，更是會對整個動漫文化圈造成衝擊（例如相信很多人都會和小編一樣，直到死的時候也忘不了妮娜的「愛德華大哥哥」...）。

愛德華...大哥哥...

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當然在動漫作品中也不乏濫發便當、沒什麼衝擊力的角色死亡情節，最近就有日本網站舉行網上投票，由網民選出「最想不到她會死的動漫女角」Top 20，來看看這些衝擊場面你經歷了幾多個。

按圖放大睇日本網友票選「估唔到會便當的動漫女角」Top 10：



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日本網友票選「估唔到會便當的動漫女角」11~20：



第20位 西園寺世界 《School Days》



第19位 幸《刀劍神域》



第18位 月島若葉《四葉遊戲》



第17位 娜妲爾·巴吉路《機動戰士高達Seed》



第16位 龍宮蕾娜《寒蟬鳴泣之時》



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第15位 咎女 《刀語》



第14位 Yuuki / 紺野木綿季《刀劍神域》



第13位 尤菲米亞·Li·不列顛尼亞《反叛的魯路修》



第12位 芙蕾·阿斯達《機動戰士高達Seed》



第11位 夏麗·菲尼特《反叛的魯路修》



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