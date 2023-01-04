The First SLAM DUNK 男兒當入樽（灌籃高手）｜電影1月12日上映，入樽除了帶動日本、香港各地籃球熱，幾位主角櫻木花道、流川楓穿著的Nike Air Jordan 籃球鞋，多年來仍然是fans想擁有的潮物！來點閱15對《入樽》中各隊球員穿著過的經典球鞋吧！



籃球文化自然會想起NBA，而由Michael Jordan 跟NIKE合作推出的籃球鞋Air Jordan系列，正是這個潮流中最紅最有炒味的款式，《SLAM DUNK》作者井上雄彥本身很熟波鞋，會為不同角色配上實際存在的球鞋，比如櫻木、流川兩位主角都是穿Jordan，而前輩赤木1、宮城就會穿品牌年資略長的converse，三井則是穿日本品牌ASICS Tiger；有時更會在繪畫中巧妙地換換鞋款，搜尋角色穿著鞋款，也是看《入樽》的一大樂趣。

作者井上雄彥本身很熟波鞋，會為不同角色配上合適的鞋子，在不同年代的插畫甚至會巧妙地換鞋款。

THE FIRST SLAM DUNK八達通紀念套裝開箱｜送證件套 哨子 紀念幣

30日圓買AJ6｜籃球鞋店賠很大

《入樽》主角櫻本花道，在故事初期只是個籃球A0初哥，櫻木入隊原因本來只是想認識可愛的經理人赤木晴子；他穿著一對學生「白飯魚」球鞋去打籃球，由於不斷跳躍及來回跑動，很快就穿破鞋。當時他才得知打籃球應該穿籃球鞋，晴子小姐還與他一起去買鞋！當時這傻瓜對籃球籃市價一曉不通，竟然以30日幣就強迫鞋店老闆出讓了「炒價鞋」Air Jordan 6 給他！

30日圓買AJ6｜籃球鞋店賠很大

THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場

紅與黑｜湘北代表色的AJ1 BRED

後來櫻木開始對籃球認真、愛上了這運動，AJ6跟他出戰了非常多重要賽事，後來也穿到破了洞。而這時他跟晴子再到光顧同一家球鞋店。最令人感動的是，當初還說「而我不知道湘北隊是誰」的鞋店店長，如今已成為湘北的粉絲，不單將黑紅配色的Air Jordan 1 BRED 送給櫻木。

紅與黑｜湘北代表色的AJ1 BRED

THE FIRST SLAM DUNK 電影微劇透影評｜球賽超迫真但某元素被犧牲

細數全15款《入樽》球員角色著用籃球鞋！原來流川不只穿過AJ5，安西教練又著過那款球鞋？

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真正的SLAM DUNK 版球鞋

當《入樽》爆紅時，日本品牌Asics Tiger曾經找井上雄彥設計了一雙別注球鞋「Asics Tiger High Time」，在漫畫以及一些插畫中也有出現過。鞋子本身因為沒再版過，現在想買全新的已很難。

井上雄彥設計的別注球鞋「Asics Tiger High Time」

真正NIKE聯乘版

2014年，Nike的副線Jordan Brand也曾正式推出過2款《SLAM DUNK》版球鞋，鞋身印有漫畫內頁圖案，款式有櫻本的AJ6，以及實用性更高的The Super.Fly 3。

《SLAM DUNK》版AJ6

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