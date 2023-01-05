《V型電磁俠》Voltes V / 超電磁マシーン ボルテスV 菲律賓真人版80集長劇將於2023年播出！最近一條長達6分鐘的「Mega Trailer」質素可說吊打日本的漫改電影！更有網民肉搜了女主角：23歲人氣正妹Ysabel Ortega，她的IG有成80萬人追蹤！



這部真人版電視劇《Voltes V: Legacy》由菲律賓商業電視網「GMA Network」投祺製作、日本東映協力監修，原作為東映動畫於1970年創作的經典超級機械人動畫《V型電磁俠》（Voltes V / 超電磁マシーンボルテスV）。

V型電磁俠真人版質素吊打日本片｜菲律賓人捧為神作原因令人動容

網民力讚3個位都吊打日本的漫改作品

1）菲律賓演員靚仔靚女



很多香港人一聽到是菲律賓真人版就戴有色眼鏡，留言一定提起家中「姐姐」（家傭工人），眼光短淺。其實開Netflix都見到，菲律賓劇、泰劇向來都多靚仔靚女。扮演5人小隊唯一女隊員岡惠美（劇中名字：Jamie Robinson）的23歲菲國女星Maria Ysabel Ortega，雖然劇中要穿戰鬥服造型不算漂亮，其實真人青春又精緻，她本人除了演劇集，還是時裝model和歌手，曾經在TikTok翻唱過少女時代太妍的韓文歌，😬😬IG有80萬follower（＠ysabel_ortega）。

扮演5人小隊唯一女隊員岡惠美（劇中名字：Jamie Robinson）的23歲菲國女星Maria Ysabel Ortega

+ 13

1.5｜靚仔奸角是日本初代「腐女」幻想對像



當年的日本卡通，仍然停留在壞人是絕對的惡人，全是樣衰的醜角；但《V型電磁俠》是由知名導演長濱忠夫監製，集合青年人喜愛的浪漫、恩怨、熱血元素，當中的敵人將領「海尼爾王子」更加是超靚仔！有傳他是第一個登上日本動畫雜誌封面的敵角，是日本初代「腐女子」的幻想對像！而《V型電磁俠》菲律賓真人版亦找到很靚仔的Martin del Rosario演出，顏值都夠班拍青青劇。

Martin del Rosario扮演「海尼爾王子」超靚仔

Martin del Rosario真人靚仔又大隻

演反派女角的Liezel Lopez 都好靚女。

【而你不知道】菲律賓最著名日本動漫是甚麼？ 推翻極權政府象徵

2｜CG水準出色



日本近年電影市道低迷，除了一兩部動畫電影大收旺場，真人電影不是小品就是胡鬧笑片，掩飾業界無資本開拍大製作的真相。反而今次GMA Network就花血本去拍，單是5分鐘預告已經可以見到有多人數大場面，5合1主角機V型電磁俠的機體細節豐富、打鬥動作華麗，水準都比日本同類作品更高。

+ 1

3｜設定造型原汁原味



日本的動漫改篇電影，其中一個為人詬病的問題是不考慮Fans想要什麼，而是單方面拍自己喜歡的故事，文場說教口水多過茶。不甘於拍「卡通片」，認為原作五顏六色的造型很幼稚，會改成暗黑簡約風格弄得面目全非；《V型電磁俠》在菲律賓地位崇高，製作組有乖乖還原設定造型，比如5位主角的戰鬥服、基地出發、合體時大叫口號等，原汁原味不扭曲原作。

單看5分鐘預告，已可見非常忠實拍攝原作中的重要劇情，尤其故事結尾，外星侵略者的將令發現自己竟是主角的異母親兄弟，一場兄弟格劍生死鬥如實拍攝，最後更聯成一線推翻外國帝國，場面令人動容。