《V型電磁俠》Voltes V / 超電磁マシーン ボルテスV 在菲律賓人氣比原產地日本更高，早兩年公開的CG+真人預告，超高質但多數人都以為只是fan made短片，後來才知道菲律賓人是來真的！80集真人版長劇2023年就會播出！最近一條長達6分鐘的「Mega Trailer」，5合1主角機V型電磁俠的機體細節豐富、打鬥動作華麗，質素可說吊打日本的漫改電影！為何菲律賓人要重金改篇一部日本動畫？《V型電磁俠》在菲律賓為何被捧為神作？原因令人動容。



這部真人版電視劇《Voltes V: Legacy》由菲律賓商業電視網「GMA Network」製作、日本東映協力監修，原作為東映動畫於1978年創作的經典超級機械人動畫《V型電磁俠》（Voltes V / 超電磁マシーンボルテスV）；《V型》也是首部於菲律賓播出的日本機械人動畫，收視率高達58%曾掀起熱潮，細路放學就要趕回家看《Voltes V》，但動畫播到35集，最後5集卻忽然被腰斬。

細路放學就要趕回家看《Voltes V》，但動畫播到35集，最後5集卻忽然被腰斬。

《Voltes V: Legacy》由菲律賓商業電視網「GMA Network」製作

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馬哥斯下令禁播｜怕市民有樣學樣

原來當時，菲律賓正由馬哥斯這個中飽私囊的獨裁總統所統治，發現《V型》結局有提及全民團結、推翻昏君的劇情，就下令即時禁播。理由更刻意回避擔心自己被推翻的真相，反指控《V型電磁俠》是日本人對下一代洗腦的武器，它使用的天空劍，令人聯想起二戰時日本皇軍使用的軍刀，又說五合一的V型電磁俠，其實暗示日本侵略亞洲國家、成立大東亞共榮圈的口號「五族協和」，勾起日本與菲律賓二戰時的慘痛回憶。

已故前菲律賓總統馬可斯（中）被指為世上最腐敗的國家領袖之一，其政權於1986年被推翻，流亡夏威夷後於1989年病逝。（Getty Images）

而另一個點中馬哥斯死穴的要點，就是劇中原本是侵略地球先鋒的海尼爾王子，發現自己其實一直被國王蒙蔽，得知真相後反過來對抗暴政，更犧牲自己拯救主角（三位是他同父異母兄弟），馬哥斯生怕自己的手下也會「良心發現」，當然不想這劇情播出。

劇中奸角是敵方帝國的王子，因被國王蒙蔽而與主角戰鬥，最後得知真相而犧牲自己拯救大家。（網上圖片）

你可以禁播，但禁不了人心。後來菲律賓人終於起義推翻暴政，有傳反政府軍隊直接以《V型》主題曲做軍歌，以歌詞中一句「坐上Volves V，獻上自己的一切，直至勝利的一刻，宇宙的黎明已漸近」振奮士氣；後來菲律賓人成功推翻馬哥斯政權，電視台第一時間就播出《V型電磁俠》的結局篇，市民看畢後終於知道神作被禁的原因，從此《V型電磁俠》在菲國人心中就別具意義，後來日本領事更請到《V型》主唱者堀江美都子小姐訪菲，她得到了國賓級的招待，更與菲律賓的孩子一起唱歌。

堀江美都子當年不過20多歲，得到菲律賓人國賓級的招待。

《V型》對菲律賓影響深遠，藝術家Toym Leon Imao於2014年創作了一個叫「Last, Lost, Lust for Four Episodes」的雕塑，以《Voltes V》做主體紀念人民對抗馬可斯政權。更詳細介紹可以看這一篇：【而你不知道】菲律賓最著名日本動漫是甚麼？ 推翻極權政府象徵