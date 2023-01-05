永恆靈魂首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜由韓國遊戲公司Kakao Games 發行及其營運合作夥伴Glohow在台營運的全新收集型RPG手遊 《永恆靈魂》已在1月5日全球同步正式開服，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法及開局強力角色推薦。



永恆靈魂快首抽方法 可直接刪帳不需+1大法

永恆靈魂可以使用遊客登入，而且遊戲內建刪除帳號功能，換言之刷首抽不需要「+1大法」或是「加點大法」，亦不需重新安裝遊戲，算是簡易。而首抽需要完成章序第5節才可以進行，中間有不少劇情和數個戰鬥；劇情、對白以及戰鬥中施法技能的cut-in都可以跳過，但是戰鬥本身無法跳過需要由頭打到尾，刷一次首抽大概需要8~10分鐘左右。

遊戲畫面和角色模組相當不錯

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按圖放大永恆靈魂Eversoul刷首刷流程：



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永恆靈魂Eversoul刷首刷流程：



1. 在主畫面點左上遊客登入



2. 過場動畫可以按實畫面來skip，對白劇情也可以點開右上的選單後再skip



3. 一直skip到教學叫玩家進入記憶保管所進入主線冒險情節，途中會有戰鬥教學，技能和必殺技動畫可以點擊畫面跳過



4. 一直推進度到和白毛簽定契約後就可以首抽了，然後系統會讓玩家進行新手10抽，可以無限重抽，但是不會出現天使或惡魔角色，而且結果必定為1紫4藍，不會出雙4星。



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5. 新手10抽後系統會提示玩家去推戰線，但其實這時已可自由行動，先點擊右上角信箱領取禮物，會有2900石和4星角色「米卡」



6. 然後記得去「榮譽榜」領取獎勵，這個系統是當有玩家首次達到特定里程碑（戰線進度、角色收集量等），就會全服都有100石獎勵。在課長們的加持下撰文時已能拿到過千石頭了



7. 領完全部石頭會有20抽以上，拿去抽喜歡的池



8. 如果沒出貨的話就在設定->帳號選最底的「刪除」，確認後即可刪除進度重來；如果刷到滿意的開局，建議在相同畫面綁定帳號以免遺失進度



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首抽推薦角色

和一般手機遊戲相比「永恆靈魂」的首抽並不是太重要，因為本作亦是屬於近年十分流行的「放置型」遊戲，比起首抽刷出一兩隻超強角色就可carry到尾，更重要的是抽到同一陣營的角色來組隊，以及抽到重覆角色來突破等級上限。另外由於放置系的資源是隨時間以及主線進度來累積，越遲開始就越蝕，因此也會有人建議不刷首抽直接開局。當然還是會有較推薦的開局角色，有她們可以更快更順暢推進度，或者是刷出喜愛的角色才開始玩。

按圖放大永恆靈魂首抽推薦角色：



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永恆靈魂首抽推薦角色：



梅菲斯托佩萊斯：暱稱白毛，賣點是必殺技威力高，而且是現時的pick up池+開服活動會送，換言之是目前最容易階級突破的角色



西荷：能力不俗的補師，主要是和開服送的角色「米卡」有聯動，放在同一隊即可成為強大的即戰力，而且西荷+米卡兩隻獸人就能成形，可和其他陣營的角色組成3+2隊型，非常靈活



佩特拉：技能組非常強的坦，有吸血、有控場、有易傷還可為己方全隊上盾，十分強力



薇薇安：雖然本體傷害不算突出，但是擁有珍貴的全隊加速buff，能大大提升全隊戰鬥能力



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