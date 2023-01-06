The First SLAM DUNK 影評｜《男兒當入樽》（灌籃高手）電影香港1月12日上映，電影去年末舉行預告片網上首播LIVE，反應非常麻麻，網民有3大憂慮：3DCG角色好膠、換配音冇晒feel、換走經典主題曲。早前記者已率先入場，送上極輕度劇透影評，為你排解入場前3大憂慮，安心買飛睇一場好波！



憂慮1｜3DCG動態靈巧有神

預告播放時，最多人擔心3DCG製作的湘北五子，類似水彩上色的手法淡得很不自然，運球射波動作也顯生硬，被批評質素像手遊過場動畫 想知網民有咩詳細不滿，可以點擊睇：SLAM DUNK入樽電影預告公開｜打山王嗎？湘北五子換聲優粉絲不滿

正式入場，竟然是由井上雄彥親繪的線稿漸變成3D多邊型角色，這個開場實在太有型。但有型背後，細心看的確能發現3D模型流暢度不如Pixar級數；但井上亦深明日本3G動畫沒迪士尼那麼多人力資源將每一鏡都雕塑得完美，他選擇將資源投放在真正重要的場面：比如櫻木入樽、流川爆籃、宮城連球過人，有打籃球或收看NBA賽事的人都會認同，這可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段，根本就像拍攝真人運動員！

可能是動畫史上最細緻的籃球運動片段，根本就像拍攝真人運動員！

THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場

而在文場對話、井上用最簡單的筆法去畫相頭，一些較次要的球員對話、步行場面，3D模型動作順暢度就會略為下跌，上色較簡單，可視為一種留白，不用片長2小時、每一格都畫公仔畫出腸。另外建議細心看看各球員的close up表現，相信除了井上自己畫，不可能表達出如此豐富的表情，尤其是眉絲細眼的流川、 輪廓粗獷的赤木，能看出極多細節。

輪廓粗獷的赤木，能看出CG模型有極多細節。

在文場對話、井上用最簡單的筆法去畫相頭

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憂慮2｜換聲優不夠原汁原味

一個小劇透，《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽，還加插了以宮城良田為主軸的前傳故事，除了補完當年漫畫對宮城著墨最少，也看到更多流川、櫻本加入前，湘北隊三位骨骼的往事。

《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽，還加插了以宮城良田為主軸的前傳故事。

在比賽部份，井上雄彥作出一個大膽嘗試：放棄了漫畫版中的搞笑Q版畫面，以及無數經典soundbite，不再以對白帶動故事，令節奏更緊繃、加像一場真實比賽，除了安西教練：「現在放棄、比賽就完結了」三井壽：「河田是河田、赤木是赤木，我又是誰？」等，很多情節改以肢體動作表達，也不會跳上半空射籃途中忽然跳進回憶片段，藉此帶出運動比賽的緊張氣氛。

三井壽：「河田是河田、赤木是赤木，我又是誰？」

正因如此，這部電影對配音員的需求實在不多，重度動畫迷、對聲優很有研究的朋友，的確會對《The First SLAM DUNK》放棄了草尾毅、綠川光等舊版配音員覺得失望；如果你只是Slam Dunk迷，相信不會太介意。

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憂慮3｜沒有舊版神曲

如能在戲院內聽到BAAD《好想大聲說喜歡你》、WANDS《直至世界完結時》、大黑摩季《我只凝視著你》，其實記者真的會「起雞皮」，但過去的就由它過去吧，《The First SLAM DUNK》需要的不是傳統動畫必備的OP/ED曲，歌曲在這電影中是帶動節奏和氣氛的工具，比如在下半場櫻木重新帶動湘北士氣，由宮城重新控制節奏，追回落後山王20幾分時，井上就加插節奏明快的新曲10-FEET 《第ゼロ感》，真是激烈又爽快。

宮城重新控制節奏，追回落後山王20幾分。

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評分90分：大師級的斷捨離

一個漫畫家是否適合當電影導演？他以成果告訴世人，沒這個能力、他就不會接下這份工作；好的storyteller不受載體影響，總能說出好故事。

井上雄彥經過《浪客行》、《REAL》的洗練，井上雄彥不斷雕塑自我，將無必要Q版搞笑場面、經典對白斷捨離至最少限度，只留下最重的主心骨。《The First SLAM DUNK》令戲院變身成體育館，井上像操控球賽的魔術手，巧弄鏡頭、構圖、動作急緩、音樂加插時機，控制觀眾情緒和視線收放；尤其喜歡無聲的最後1分鐘，全場屏息靜氣，最終一起歡呼，這體驗只能在戲院中感受到，絕對推薦入場欣賞。