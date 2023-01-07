2022手遊發行商吸金榜 CandyCrush咁多年仍然勁賺 騰訊成最大嬴家｜去年家用機/電腦遊戲有《Elden Ring》、《戰神》等傑出作品，那邊廂手遊業界同樣發展蓬勃、營收屢創新高；最近就有外國網站整合了2022年手機遊戲發行商的年度總營收i.e.吸金量，其中有不少有趣亮點。



2022手遊發行商課金榜 頭三名均為中國廠商

外國有不少追蹤手機遊戲營收（課金）表現的網站，除了每個月固定總結全球手機遊戲營收表現的Sensor Tower之外，Appmagic也是長期追縱手機遊戲表現的數據統計網站。最近就有外媒從Appmagic的數據中整合了2022年全球手機遊戲的營收表現，整理出2022年吸金力最強的手遊發行商Top 10（注意排名是以發行商計算，並非以遊戲為單位）。

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按圖放大睇appmagic統計2022年手遊課金榜Top 10：👇👇



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綜觀2022年的手遊表現可說是中國發行商及中國手遊的全面勝利：吸金榜頭3名全部為中國公司，其中榜首的騰訊吸金力更是遠遠拋離其他競爭對手；當然騰訊奪冠是理所當然，單是旗下兩大吸金怪物《王者榮耀》和《PUBG Mobile》就足以令其坐穩冠軍寶座。騰訊旗下手遊在2022的總營收高達63億美金，單是騰訊一人的吸金量已大概相當於第2至第6位的總和，而包辦頭3名的騰訊、網易及米哈遊3者加起來的吸金量則比第4至第10位的總和還要多，認真誇張。

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而且Appmagic統計的只有iOS及android的課金量，還未計算不少中國手遊都有自己的充值平台、以及《原神》還有PlayStation版的收益未能統計等，將這些都算進去的話中國手遊的吸金量是更加拋離其他遊戲。當然中國發行商旗下也不是只得中國遊戲，像是騰訊代理、韓國開發的《勝利之女神：妮姬》就是表現強勁的新作，推出僅2個月已錄得超過1.5億美元收益，比許多遊戲的全年總收入還要多。

妮姬如果能保持勢頭，肯定會是2023年手遊課金榜常客

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另一個值得一提的有趣地方是推出多年的Candy Crush仍然繼續賺大錢，營收更是不減反增，2022年是該遊戲首次年收入突破10億美金大關的一年。不過事實上Candy Crush也真的很多人在玩，包括在香港也是，不時在地鐵或巴士都會見到中年男士或婦女在玩。

永續Candy Crush

最後是唯一一個能打進前十的日本發行商只有Bandai，靠的是在全球吸金力極強的《七龍珠爆裂激戰》；至於曾經大家印象中日系遊戲吸金大王如Puzzle & Dragons的GungHo、碧藍幻想、賽馬娘的Cygames等等均已無緣上榜了。

玩家們可能會對Bandai有各種不滿，但股東們應該對Bandai近年的表現會很滿意...

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