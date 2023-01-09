漫畫名作，都需要一個精密的結局。日本goo排名有網民發起結局收尾最精彩漫畫排名投票，頭10位全都來自《週刊少年JUMP》！而JUMP系出名就是編輯部強行操控，人氣下跌的漫畫會被忽然腰斬，不少「神作」都是爛尾收場，10部被網民選為TOP 10 Ending 靚的作品，當中不乏同時被稱為「爛尾」、「收得靚」，極富爭議性之作。



第10位｜約定的夢幻島

故事：以女主角艾瑪為首的一群孤兒，發現孩子都是鬼的食糧「食用兒童」，決定逃走出去……

結局：連載4年，《約定的夢幻島》可說是公認高開低走的作品，成功逃出孤兒院後，感覺上作者是未認真架構好更廣闊的世界觀，從gf逃脫篇後劇情與素持續走下坡。而艾瑪亦被批評「連鬼都不想殺」的「左膠」性格不討好，不過《約定》結局篇寫失蹤2年的艾瑪與「食用兒童」再次重逢，雖然很多過程被草草了事，仍算很感人。

第10位｜約定的夢幻島

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網民選結局收尾最靚Top 10 少年JUMP漫畫作品

+ 5

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第9位｜幽☆遊☆白書

故事：少年浦飯幽助為救小朋友車禍喪生，被選為靈界偵探展開冒險之旅……

結局：幽助打敗戶愚呂、仙水等寫得極細膩的對手，發現自己魔族身世，繼承父親雷禪之位，與軀、黃泉爭奪魔界，結局竟然又是武林大會，而且打到一半就昏倒，醒來時大戰已完，不少人覺得爛到爆，但其實，幽助返回人間與螢子一起經營拉麪店已是他最好歸宿。

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第8位｜黑子的籃球

故事：敘述「夢幻的第六人」，在球場上可以抹去自己存在感的黑子哲也，與美國歸來的天才選手火神大我，入讀誠凜高中組成最強的籃球隊。

結局：連載5年後，《黑子》可說是在毫無預警下完結，誠凜擊敗洛山後忽然就宣布是最後一話，令不少讀者崩潰，不少fans大罵作品只會寫各種基友CP，沒有好好交代主角的結局，被選為第8位還真奇怪。

第8位｜黑子籃球

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第7位｜NARUTO

故事：無父無母喜歡搞事的死小孩漩渦鳴人，有勇無謀的他，卻立志成為木之葉最強的忍者領袖「火影」。

結局：連載15年共700話完結，一眾主角被整整齊齊的安排了另一半結婚生子（雖然鳴人不是與最愛的佐助一起令人難過），但總算是TVB跳起加yeah的good end，後來更推出了第二代後人做主角的《博人傳》。

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第6位｜烏龍派出所

故事：葛飾署龜有公園前派出所有位精通各種玩樂遊戲、貪錢爛玩的不良警察「兩津勘吉」，由1976年連載至2021年的超長篇作品。

結局：《烏龍派出所》作者秋本治76年起每週準時交稿，未不延期休刊，是漫畫界的榜樣。作品玩搞笑＋下町情懷，作者又將各種最流行的gadget、動漫潮流文化注入作品，本是一部可一世也不完結的故事，不過作者選擇在2021年退下來，45年來辛苦了、秋本治先生！

第6位｜烏龍派出所

第5位｜銀魂

故事：發生在一個像是日本幕末時代，卻又有外星人出現的「武士國」，坂田銀時與志村新八、神樂在經營萬事屋的搞笑故事。

結局：《銀魂》寫到後期明顯已感到作者空知英秋無心戀戰，玩了一次又一次的完結詐欺，玩到讀者也無感、作者也麻木，最終結局食之無味棄之可惜。不過讀者對萬事屋和一班角色太有愛了，15年滿滿的回憶，所以並沒有罵得很兇，反而為空之猩猩不用再捱連載之高興，這也算是好的結局吧。

第5位｜銀魂

第4位｜排球少年

故事：日向翔陽小時候看到身高跟自己一樣矮小的「小巨人」在比賽中跳得比誰都高，立志要打排球，成為下一個「小巨人」。

結局：翔陽加入了烏野高中，與魔王影山、四眼仔月島等人組成「怪人組合」，經歷3年級學長們畢業、最終取得全國第三佳績後，日向、影山這對CP各自向自己的目標分道揚鑣，漫畫結局寫下相當完美的結局。

第4位｜排球少年

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第3位｜SLAM DUNK

故事：自稱運動健將的天才櫻木花道，為追女仔加入湘北籃球隊，最終卻真的愛上了籃球，打進全國大賽挑戰最強的球隊山王工業。

結局：熱血金句、搞笑情節、感人場面，讀者見證問題兒隊組成的湘北戰勝山王後，卻因櫻木背傷停賽而在下場慘敗，以一種open end形式宣布「第1部完結」；時至22年山王篇終被改篇成電影，但井上仍沒有寫第2部的打算。青春就是要抱點遺憾，才會永遠難忘，某個意義上這才最好的結局。

第3位｜SLAM DUNK

第2位︱暗殺教室

故事：沒任何人對他們有期望的椚丘中學3年E班，突然由黃色章魚型的「殺教師」接手當班主任，除非眾人在1年零3個月內殺死他，否則地球就會被摧毀。

結局：奇想天開的設定中，《暗殺教室》骨子裡是一部很熱血的老師感化問題學生校園作品。暗殺直到最後都沒能成功，殺老師卻因為救學生而死，整部作品篇幅不長，一直表現出色，最後也處理得很感人很完美，讀者也無憾了。

第2位︱暗殺教室

第1位︱鬼滅之刃

故事：少年炭治郎全家被吸血鬼所殺，為了令唯一生還的胞妹彌豆子從吸血鬼變回正常人類，他加入了鬼殺隊成為吸血鬼獵人。

結局：近年《少年JUMP》最紅的作品，2023年仍會繼續開拍電影動畫版。2020年時，連載剛剛開始寫炭治郎終於對上大波士無慘，照JUMP一貫套路，加上動畫大熱，相信還可以寫多幾年，但炭治郎被無慘入侵身體開始黑化不足數話，竟然在短短數話內安排無慘被打敗；故事忽然跳到現代，寫下一眾角色的後人生活愉快，留下藍色彼岸花這重大伏線沒交代就完場。不過，炭治郎跟彌豆子終於不用戰鬥，可以回鄉重過正常生活、人人有後，倒算令fans安慰。

第1位︱鬼滅之刃

記者個人覺得近年《週刊少年JUMP》編輯部比過去更重視作者，人氣作品終能夠見好就收，不用寫到才爛尾腰斬，是一個好的改變。不知你又是否同意以上10本作品是「結局收尾最靚10大JUMP漫畫》？

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