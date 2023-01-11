經典舊Game《富甲天下3》出Steam版 連登開post熱議：係童年回憶｜近年越來越多遊戲廠商將自己十多二年前的舊作品在Steam上復刻推出讓人尋找回憶，其中剛推出Steam版不久的經典台灣遊戲《富甲天下3》就在LIHKG連登討論上引起一陣討論。



大富翁 x 三國志玩法夠出位 90後集體回憶

《富甲天下》是由台灣光譜資訊公司出版的電腦遊戲系列，特點是將大富翁玩法和類《三國志》的模擬戰略結合，遊戲中玩家擲骰輪流移動步數，但和大富翁以錢買地不同，富甲天下需要玩家帶領文臣武將攻打城池才可得到領地；而當到達其他玩家的城池時，除可選擇交納過路費外亦可選擇交戰，如勝出則不用交路費。如何裝備玩家的部隊，以及如何分配武將守城以免被人「挑機」成功免交路費均是玩家需要考慮的策略。另外遊戲中卡通化的三國人物也令人印象深刻。

富甲天下3

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系列以2002年推出的《富甲天下3》和2004年的《富甲天下4》最為人所津津樂道；已經是20年前的遊戲，不過在最近推出了官方Steam版，可以重溫一下兒時回憶。在LIHKG連登討論區亦有人開post討論此作，更在兩日前1001「爆post」開到第二個post，近來許多新作大作遊戲都未必能有1001時，可見本作深入民心的程度。

結合大富翁和三國志玩法在當時實在是很創新

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打機學成語

連登用戶紛紛分享自己以前玩《富甲天下》系列的童年回憶，例如因為此遊戲而學會了不少成語和四字詞語，例如「暗渡陳倉」、「以逸代勞」等（因為遊戲中所有計謀錦囊都是成語/四字詞語），也有不少用戶分享遊戲的攻略方法、屈AI手法以及各種bug等，像是佔領了一個州份的所有城池之後能收取雙倍過路費，類似大富翁收齊一條街就可以起樓加租。也有人提到遊戲中的「新聞廣播」內容非常盞鬼，例如會有「某某與太監傳出緋聞」等。

另外是不少人也在同post中討論其他懷舊三國遊戲及其他舊遊戲，像是《三國立志傳》、《天下霸圖》等；其實不少舊時台灣遊戲如《三國立志傳》、《風色幻想》等都已有官方Steam版，有興趣的話可以到Steam搜尋看看。

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