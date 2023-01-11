The First SLAM DUNK時代廣場期間限定店直擊｜推介10款必買精品
《男兒當入樽》電影版期間限定店1.12 開幕，幾千呎巨鋪全部都係賣入樽goods，唔好話香港，根本係全世界首次！記者率先落場幫大家睇睇有咩好嘢賣！
集日本．香港．台灣三地精品
鋪頭全名為「The First SLAM DUNK 官方援權電影精品期間限定店」，將會有1月12日一直做到3月，包括香港限定、台灣、日本版的商品會陸續上架，雖然頭一輪貨品冇想像中咁多，但就令到店內陳設簡單有型，配合黑白色為主的裝修，似足井上雄彥近年簡約到極致的風格，唔似一般動畫限定店咁小朋友，各位fans去到打卡絕對可以好型。
THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場
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現場最正商品係咩？香港限定書道風服飾
由香港方面向日本申請製作，只限香港發售的款式，全部字體都經過井上雄彥先生親自過目審批，剛勁粗豪的書道漢字寫出「湘北」以及5位主角的名字。類型分別有tee、大毛巾、 腰包、不鏽鋼杯等等，我覺得比日本出過的SD服飾精品都要有型！
THE FIRST SLAM DUNK八達通紀念套裝開箱｜送證件套 哨子 紀念幣
必買日本劇場限定figure set
在日本炒到飛天的Q版入樽日本劇場限定figure set，香港可以pre order box set（$2280／8月發送），並有少量單隻款式即場發售。
THE FIRST SLAM DUNK 電影微劇透影評｜球賽超迫真但某元素被犧牲
超有型的湘北隊外套，暫時只限展出，未正式發售。
湘北隊logo 無袖背心tee
角色插圖＋球員編號抱枕
炎之男三仔！大毛巾
《The First SLAM DUNK》入樽15對經典球鞋回顧｜流川不只穿過AJ5
各式電影主題Tee／衛衣／外套
冷帽／Cap帽
SLAM DUNK Logo籃球
場內fans點睇？
入樽Fans Zero仔：有今生冇來世
自小已是《SLAM DUNK》忠粉的YouTuber Zero，今日特別全身入樽 dress code到場，佢大讚今次個Pop Up Store好豪華，場面又夠大：「過去入樽商品都只係在Jump Shop或者網上發售，開鋪好似真係全球首次，估唔到會在香港，好自豪。暫時店內既items未齊，不過就令到成個場好簡潔，打卡一流。」佢最喜歡SLAM DUNK籃球，買了6千幾蚊貨，下一輪最想買係印有「湘北高等學校」字樣的籃球仔匙扣。
打卡籃球場限4日！想影要快！
而由1月11日至1月15日，時代廣場Time Square 地面廣場還有《男兒當入樽》10米 x 9 米主題籃球場，有湘北五子的巨型立牌！安西教練，我想去打卡呀！
日期：2023年1月11日至1月15日／時間：中午12時至晚上10時（首日晚上7時後開放）
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》電影版香港幾時上畫？
香港將於2023年1月12日上畫
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》Pop Up Store 及展覽在哪裡舉行？
《The First SLAM DUNK 男兒當入樽》Pop Up Store，將於1月12日起在銅鑼灣Time Square 時代廣場地面舉行
《The First SLAM DUNK》Pop Up Store 有咩睇？
除了《The First SLAM DUNK》Pop Up Store，還有長10米、闊 9 米的《男兒當入樽》主題籃球場！
《The First SLAM DUNK》期間限定店營業時間是？
日期：2023年1月12日至3月31日／時間： 中午12時 至 晚上10時