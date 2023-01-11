《男兒當入樽》電影版期間限定店1.12 開幕，幾千呎巨鋪全部都係賣入樽goods，唔好話香港，根本係全世界首次！記者率先落場幫大家睇睇有咩好嘢賣！



集日本．香港．台灣三地精品

鋪頭全名為「The First SLAM DUNK 官方援權電影精品期間限定店」，將會有1月12日一直做到3月，包括香港限定、台灣、日本版的商品會陸續上架，雖然頭一輪貨品冇想像中咁多，但就令到店內陳設簡單有型，配合黑白色為主的裝修，似足井上雄彥近年簡約到極致的風格，唔似一般動畫限定店咁小朋友，各位fans去到打卡絕對可以好型。

The First SLAM DUNK 時代廣場期間限定店位於Time Square 5／F（鍾世傑 攝）

THE FIRST SLAM DUNK｜男兒當入樽期間限定店登陸時代廣場

The First SLAM DUNK 時代廣場期間限定店位於Time Square 5／F（鍾世傑 攝）

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香港上映｜The First SLAM DUNK首輪影評｜井上實力反駁CG、配音、新曲不濟質疑

現場最正商品係咩？香港限定書道風服飾

由香港方面向日本申請製作，只限香港發售的款式，全部字體都經過井上雄彥先生親自過目審批，剛勁粗豪的書道漢字寫出「湘北」以及5位主角的名字。類型分別有tee、大毛巾、 腰包、不鏽鋼杯等等，我覺得比日本出過的SD服飾精品都要有型！

香港限定書道風Tee（黑色未開售／約＄320）

書道風長毛巾／各＄190

THE FIRST SLAM DUNK八達通紀念套裝開箱｜送證件套 哨子 紀念幣

必買日本劇場限定figure set

在日本炒到飛天的Q版入樽日本劇場限定figure set，香港可以pre order box set（$2280／8月發送），並有少量單隻款式即場發售。

必買日本劇場限定figure set（$2280／8月發送）（鍾世傑 攝）

THE FIRST SLAM DUNK 電影微劇透影評｜球賽超迫真但某元素被犧牲

超有型的湘北隊外套，暫時只限展出，未正式發售。

湘北隊logo 無袖背心tee

湘北隊logo 無袖背心tee／另有黑色（各＄260／鍾世傑 攝）

角色插圖＋球員編號抱枕

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炎之男三仔！大毛巾

炎之男三仔！大毛巾 （＄368）（鍾世傑 攝）

天下漫畫中文《SLAM DUNK》新裝版全套box set（$1760／送海報）

湘北球衣圖案鞋袋（未開售）

湘北球衣圖案BB衫（＄138）／口水肩（＄98）

《The First SLAM DUNK》入樽15對經典球鞋回顧｜流川不只穿過AJ5

各式電影主題Tee／衛衣／外套

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冷帽／Cap帽

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SLAM DUNK Logo籃球

香港限定／SLAM DUNK Logo籃球，連個盒都好靚！($480)

香港限定／SLAM DUNK Logo籃球，連個盒都好靚！($480)

場內fans點睇？

入樽Fans Zero仔：有今生冇來世

自小已是《SLAM DUNK》忠粉的YouTuber Zero，今日特別全身入樽 dress code到場，佢大讚今次個Pop Up Store好豪華，場面又夠大：「過去入樽商品都只係在Jump Shop或者網上發售，開鋪好似真係全球首次，估唔到會在香港，好自豪。暫時店內既items未齊，不過就令到成個場好簡潔，打卡一流。」佢最喜歡SLAM DUNK籃球，買了6千幾蚊貨，下一輪最想買係印有「湘北高等學校」字樣的籃球仔匙扣。

打卡籃球場限4日！想影要快！

而由1月11日至1月15日，時代廣場Time Square 地面廣場還有《男兒當入樽》10米 x 9 米主題籃球場，有湘北五子的巨型立牌！安西教練，我想去打卡呀！

時代廣場地面有巨型打卡籃球場（鍾世傑 攝）

日期：2023年1月11日至1月15日／時間：中午12時至晚上10時（首日晚上7時後開放）

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