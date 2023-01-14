PS5打直放有機會令液態金屬外流壞機？外國DIY專家：唔使太擔心｜稍早時網上流傳如果將PlayStation 5 PS5主機直放使用的話，長久下來有機會令液態金屬（因重力而）分佈不均甚至漏出，從而令主機效能下降甚至燒燬。不過另一方面，最近也有熟悉電子零件的DIY達人表示用家毋須太擔心。



液態金屬漏出致燒機極嚇人 玩家驚驚

早前曾經報導過外國有維修專家表示因為PS5採用液態金屬散熱，如果長期將PS5打直擺放，液態金屬有機會因為重力而流失；消息更指出設計問題存在於目前所有版本的PS5主機，連全新未開盒的PS5亦可能因存倉擺放的方位而引發同樣問題。相關報導可到下文詳細閱讀：

👉PS5打直擺會加速損壞？維修專家：Sony設計存失誤、碟版更嚴重？

Twitter: @68Logic

而事件在最近迎來少許轉變，首先最初指出「全新未開盒的PS5亦可能因存倉擺放的方位而引發液態金屬問題」的主機維修專家「Wololo」，後來發文表示自己擺了烏龍；原來他當時會錯意，將「拿去給Wololo維修之前沒有人或其他維修店拆開過的PS5」（had not been opened），錯誤理解為「全新未開封主機」。因而目前而言沒有任何証據證明全新未開封的PS5可因為倉存問題而導致液態金屬流出。

https://twitter.com/frwololo/status/1612287585396871168

當然他也同時強調在他的見解中，PS5打直放會令液態金屬出現問題這一點仍然為正確；他也表示雖然大部份將PS5直放使用的機主不會出現問題，但如果機主的環境可以選擇直或橫放，就建議將其橫置。

👉PS5香港大貨到！1月中起指定地點walk-in即買毋須抽籤 附分店名單

電子產品拆解、DIY達人拍片回應

由於「直放PS5有機會令液態金屬流出」流傳頗廣，引起不少維修人士或DIY達人分析和回應，其中經常拆解電子產品和遊戲機的DIY達人「Spawn Wave Plus」就拍片回應，指大家不用太擔心自己的PS5會因為打直放而出事。

他在影片中指出PS5的設計，以一個大型膠圈和類似海棉的隔離層來包住整顆處理和液態金屬，當底板和散熱扇接合之後就會完全密封住液態金屬；他指在這個設計下無論你將PS5打橫、打直，以至頭下腳上倒過來放也好，正常來說都不會有液態金屬漏出的問題。

他進一步分析指液態金屬散熱最危險的地方是在PS5的生產工序，如果在晶片上添加液態金屬的步驟做得不好、令到部份液態金屬濺到底板或電路上，那麼在開機時因為液態金屬本身導電，就會令底板i.e.主機損壞。但如果你的PS5已經使用了好一段時間、一直運行良好的話，你就不需要擔心液態金屬外流的問題。

👉FF7R2 薩爾達王國之淚 生化4重製 AC6｜2023年必玩大作遊戲25款

https://www.youtube.com/watch?v=wzN-qSrHsCw

當然始終世事無絕對，亦可能真有PS5的液態金屬漏出而導致壞機，但應該為個別事件而非PS5設計缺憾。考慮到PS5已售出超過3千萬部，有個別例子亦不稀奇。

👉2022／23最新｜Switch免費遊戲30款推薦 即下載即玩 單機連線均有

Ask PlayStation低調回應

最後值得一提是在「PS5打直有機會放導致液態金屬流出」的報導在網上傳播開去之後，PlayStation的北美地區官方support帳號「Ask PlayStation」（@AskPlayStation）發表了一則帖文，為官方的PS5主機安裝指南，內文指PS5不論直放還是橫放都可以，似是回應相關傳聞，但亦沒有正面回應液態金屬相關的問題。當然對於PlayStation而言的立場可能是，無論液態金屬會不會流出都好，反正都是一年保用，之後就收錢維修。

👉經典舊Game《富甲天下3》出Steam版 連登開post熱議：係童年回憶