The First SLAM DUNK｜男兒當入樽電影版上映後，好像成功扭轉當初預告推出時，Fans 所擔心的畫風大改﹑重心放在宮城良田的問題，好評如潮。以下就分享一下網民的評價，而且電影版有粵語配音，亦成為網民熱烈討論的地方。（含劇透）



日配定粵配

《The First SLAM DUNK》找來當年亞洲電視《男兒當入樽》動畫的粵語配音，如果是老 Fans 當然會對此十分有共嗚，而且粵語對白更沿用當年配音風格，加入大量本土特色的對白。如果有看過當年粵語版的話，相信今次電影版也不能錯過粵配版本，而網民就認為日配更貼合日本動畫視聽體驗，粵配能回憶經典本土對白風格，因此建議兩個版本都值得看一次。

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《The First SLAM DUNK》除了湘北和山王的比賽，還加插了以宮城良田為主軸的前傳故事。

井上以新角度重看《SLAM DUNK》

「左手只是輔助」﹑「我是三井壽，一個永不放棄的人」﹑「非常喜歡，這次絕不會錯」，這些經典對白相信每個 Fans 都記憶猶新，不過有網民指出《The First SLAM DUNK》刪減了這些經典對白，對 Fans 來說好像差一點味兒。

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三井壽：「河田是河田、赤木是赤木，我又是誰？」

宮城重新控制節奏，追回落後山王20幾分。

而另一派網民就認為，今次井上以宮城為主角，反而成功補充到原版的內容，用一個新的角度看山王戰和宮城，由一開始宣傳時沒有用山王戰引起話題，就能了解到井上的另有用心。因此，批評電影版沒有原版的經典對白，只要「老屎忽」的傲慢，應該用新角度欣賞井上的苦心。

爭一首《世界が終るまでは》

電影版中，一直等重要的畫面再響起《世界が終るまでは》，不過事與願違，當然引起部分網民不滿。但《The First SLAM DUNK》需要的不是傳統動畫必備的OP/ED曲，井上加插節奏明快的新曲10-FEET 《第ゼロ感》，配合少對白，節奏明快流暢的比賽，亦非常值得欣賞。

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