PSVR2實機上手試玩報告：非常驚艷 改良位新功能多籮籮體驗甚佳｜新一代VR遊玩裝置「PSVR2」即將發售，《香港01》科技玩物頻道獲香港Sony邀請參加傳媒優先試玩會，以下為上手玩後感。



硬件大為提升 多個位置可調整 配帶感更舒適

記者自己本身沒有上代PSVR，不過就玩過朋友的PSVR幾次，感覺是除了畫面解像度不足之外，主要是PSVR本身可以調整的地方很少，變相很多時是「人去就部機」，玩得不是十分舒適，尤其是較容易3D暈的玩家就更難適應。而今次PSVR2的試玩由「Set機」開始（配戴好PSVR2、設定遊玩範圍等設定），單單是Set機過程就已經令記者非常驚艷。

感謝Sony邀請參加PSVR2試玩。攝影：黃寶螢

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首先是PSVR2的機體自身可調整的地方更多，除了頭箍的鬆緊之外，眼罩的前後位置，以及眼距（兩個鏡頭之間的距離）都能夠調整，配戴感更舒適之外，經仔細調後遊戲畫面也會更準確對焦更為清晰，大大減少暈眩感。另外值得一讚是眼罩採用了加闊設計，空間足夠即使戴著眼鏡玩也是十分舒適、不會有「夾住」的感覺。

PSVR2。攝影：黃寶螢

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PSVR2另一個突破點是機身有前置鏡頭，用家可以隨時透過機身上的按鍵、透過鏡頭來觀看實景畫面（就像Iron Man一樣）；有科幻感之餘，也因為可直接用此鏡頭完成各種測量，不再需要在電視機/屏幕頂部設置PS Camera了，只需要USB線一插就能使用，設置更方便。

透過機身鏡頭觀看現實環景，感覺十分科幻

在戴好PSVR2之後玩家需要設置遊玩範圍，記者覺得這個setup過程本身就已經十分值回票價好抵玩。首先玩家需要戴著PSVR2「擔天望地」，鏡頭會自動掃瞄附近環境的立體數據，並即時反映在顯示器上，效果非常科幻、很有Death Stranding、地平線感覺。

PSVR2還有一個新功能是Eye-tracking眼球追蹤，在setup期間跟據機體指示校準好眼球追蹤之後，便可以在遊戲中透過視線來操作選單等。經校準之後的眼球追縱非常精準，只需要稍稍對準視線「望一望」就能準確操作選單；或者不是什麼石破天驚的新技術，但對於之前未有體驗過eye-tracking技術的記者而言，其體驗令人非常滿意。

至於應該不少人關心的機身重量方面，記者暫時沒有官方提供的重量數據，據網上提供的數字則是五百多克左右。配帶之後以記者自己個人感覺來說並不重，可能因為戴好之後箍緊了會卸去一部份力度的關係，記者在十多分鐘的試玩遊戲期間不覺得有負擔感，擰頭左望右望都很輕鬆，預計自己玩兩三個小時都不會太累。

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實機遊玩體驗：Call of the Mountain射箭爬山

硬件再好，也需要有好遊戲來讓它發揮，而PSVR2的實際遊戲體驗也十分出色；在試玩會當日官方安排了VR遊戲《Horizon Call of the Mountain》地平線山之呼喚供我們試玩，基本上是個一本道過關遊戲，玩家需要一直向前進，解開攀爬puzzle以及打倒沿路的敵人等。遊戲沿途幾乎所有物件都可以互動，例如坐船的時候，玩家可以撥動河水；沿路的木桶、箱子等也都可以拿起、查看內部有沒有物品，然後可以隨便丟走，十分有解放感。

而在爬山的時候也需要玩家實際作出舉高手->抓住錨點->向下拉的攀爬動作；在VR式顯示之下更有「爬山」感覺，在爬上高處再低頭四處張望、看看高處的景色，體驗和第三身視角截然不同。

爬山真係要自己爬

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當然最好玩還是射箭的部份，玩家需要先將手移到肩膊後方後拿取箭矢，然後搭在弓弦上、作出拉弓的動作再鬆開，才能射出箭矢。玩家還可以透過調整持弓的手的角度位置，來將箭頭對齊自己的視線來瞄準，感覺有如「Hunger Games」神箭手上身一樣。

畫面外看起來就是這個樣子。攝影：黃寶螢

總結：整體改良點多 單就硬件非常令人滿意

和上代PSVR相比，PSVR2的改良點相當多，以至於顯得PSVR就像是個試驗性質的原型機、到PSVR2才算是成熟的商品。單就今次試玩會而言PSVR2的表現令人非常滿意，記者個人也會十分推薦；剩下來唯一問題就只有將來PS5到底會有多少VR遊戲，畢竟硬件再好，也要有好玩的遊戲配合才行。PSVR2將於今年2月22日正式推出，如果不是太心急要搶閘試玩，也是可以等一等官方公布更多PSVR2遊戲之後再作決定。

PSVR2改良位整理



1）機身可調整位更多．配戴感更佳



2）加設前置鏡頭增AR元素



3）只需駁1條USB線



4）不需再配PS Camera



5）Eye-tracking眼球追蹤



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