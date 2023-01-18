PS5官方「Pro掣」DualSense Edge上手玩後感：一分錢一分貨｜Switch有Switch Controller Pro，Xbox有Elite系列，其他遊戲主機都有第一廠及副廠的高階版手掣；而最近Sony也終於推出自家的PS5用高階控制器「DualSense Edge」，《香港01》科技玩物頻道獲香港Sony邀請參加傳媒優先試玩會，以下為上手玩後感。



超強自定義性能DualSense Edge

DualSense Edge可以簡單理解為Sony的「Elite」；單就外觀而言和DualSense沒太大分別，當然實際上差距很大。整隻手掣的特色可總結為「自定義性極強」：由手掣的硬件本身、到由系統層面作出調整，各方面都可自由更改和定義，度身訂造出最適合自己的設置。玩家還可以預先建立多個Profile，在遊玩期間隨時切換，以配合不同需要。

感謝香港Sony邀請參加試玩會。攝影：黃寶螢

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硬件方面，最重要的當然是DualSense Edge的機背多了兩個按鍵；這兩個按鍵玩家可以自行定義成任何一個PS手掣的按鍵，例如可以設為O、R2或L3等都沒有問題。

而機背按鍵有兩個鍵帽可以選擇，一個是像是簧片一樣的長型掣，另一個則是半圓形的撥片，可以配合玩家自己握持手掣的習慣以及所玩的遊戲來更換。例如在玩GT7時，可以安裝長身簧片，再將其設定為上波及落波，如此一來在揸車時用手動波就會非常「好Feel」。

機背按鍵以「攝石」固定，裝拆簡易，而在如此簡易裝拆的同時按鍵的回彈卻是非常紮實，不會有「鬆泡泡」的感覺，抵讚。攝影：黃寶螢

打開機就知機背多兩個掣是多麼方便。記者預期將機背掣設定跳躍，再用來玩Apex Legends，便可解決手掣一直以來難以「跳住射」的難點。攝影：黃寶螢

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Trigger掣（L2、R2）的深淺也可自由調較，有淺、中、深三段，設成淺的話玩射擊遊戲會較為方便（不用按那麼深就能開槍、連射也更快），而深的話則用來玩賽車遊戲等比較好Feel（像是踩實油門一樣）。

不少玩家都會自己為Analog（菇掣）加配或更換鍵帽，DualSense Edge也支援方便更換，除了和DualSense相同的標準鍵帽外，亦附帶了額外高身及矮身兩款鍵帽供用家隨時硬換；高身鍵帽在玩射擊遊戲時能更快地瞄準會更為方便，矮身鍵帽則適合需要精準操作的場面。

更換鍵帽十分方便，只需直接將鍵帽拔出來，新的鍵帽「啪」回去便可以了。攝影：黃寶螢

一個記者十分欣賞的地方是菇掣可以整粒更換：在DualSense Edge的背後有一粒「Release掣」，按下之後就能打開機身正面的蓋，然後就能將菇掣粒拆出來更換。相信不少玩家都有遇到過菇掣飄移、「虧」等問題，現在可以如此方便地更換菇掣，維修就更便利了。Sony官方也會推出獨立販售的菇掣（定價約160港元一粒），當然也可以預期將來會有副廠的菇掣讓玩家可作選擇。

菇掣可以獨立更換，不再怕菇掣一虧就要成隻手掣換了。攝影：黃寶螢

最後是菇掣前面多了一個「Function」掣，可以用來快捷調整音量等，雖然不算太重要但也是個貼心的方便功能。

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自定義極多 死區、曲線隨你調整

除了硬件，DualSense Edge在軟件層面的自由調整同樣強大，首先是按鍵配置可以自由更換，例如用家可以將R1、L1對調，將三角形改成正方形，以至玩家可以將O和X對調，來「繞過」PS5的X掣確定、O掣取消問題。另外玩家也可以調整Trigger的有效區域、以及菇掣的死區等，能調整死區是十分貼心的設計，這樣即使菇掣用久了開始有點「飄移」，也能藉由調整死區來延長壽命。

可自行調較Trigger的有效區域

而最Pro的地方就是菇掣可以設定「曲線」，也就是菇掣推到不同深度時候準星相應的移動，DualSense Edge預設了幾個曲線Profile讓玩家選擇，然後可以再作加減微調。調曲線真的很有Pro感覺，例如玩家可以設一個較深的曲線以更靈活的瞄準，再另外設一個平穩的曲線以在使用狙擊槍時精準瞄準等，配合DualSense Edge能隨時在遊玩期間切換Profile的功能，便能在遊玩期間帶來優勢。

Set曲線感覺真係超Pro

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實機體驗：CoD、GT7

在試玩會中以DualSense Edge遊玩了最新一集的CoD和GT7；在遊玩CoD時將機背額外按鍵設定成跳和蹲下，固然是十分方便，不過因為是CoD不像Apex Legends或Fornite，需要跳躍的場合沒那麼多，加上只是PVE關卡，不算太發揮到機背掣的優勢。

GT7就相對好Feel多了，將機背按鍵設定成上落波，再以感應方式操作（利用手掣的六軸儀來體感操作）；而DualSense Edge的六軸十分靈敏，即使是手掣也能做出類似軚盤的效果，相當不錯。

手掣變軚盤都無問題。攝影：黃寶螢

總結：一分錢一分貨

單純「以掣論掣」的話，DualSense Edge的表現的確出色；豐富的可自定義性帶來更好遊戲體驗，而可更換菇掣、死區的設定等也延長了DualSense Edge的壽命，一定程度上解決了PS5手掣常被人垢病的耐用度問題。唯一的問題就是價錢了，DualSense Edge定價為199.99美元 / 29980日圓，港幣售價應在1400元左右，捨不捨得/值不值得花這個錢真的要看個人了。



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