The First SLAM DUNK｜電影特刊《re:Soruce》書內有篇井上雄彥萬五字專訪，剖白入樽完結後20幾年來心路歷程，這書特刊2月才推出中文版，現在就簡單翻譯成中文，希望大家看看井上雄彥製作入樽電影版的初衷，原來他一直覺得那句第1部完虧欠粉絲，更爆料電影製作秘辛，已入場未入場也值得一看。



「我虧欠了讀者」井上廿多年來的遺憾

26年前《SLAM DUNK》在《週刊少年JUMP》連載完結，井上直言週刊連續是非常辛苦，一封封粉絲信是支撐他畫下去的原動力。雖然《入樽》非草草腰斬，有好好按照井上的想法埋尾，但他總是覺得「第1部完」這四個字，有點虧欠了忠實讀者的期待。他曾經以為落力畫其他新作如《浪客行》、《REAL》就能對fans有交代，但事實上並非如此，仍然有很多忠粉在期待真正的《入樽》續篇。

原來《男兒當入樽》作者井上雄彥一直覺得結局「第1部完」這四個字，有點虧欠了期待續作的忠實讀者。

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不知怎樣延續SLAM DUNK

他沒法子正面回應，感覺傷害了讀者，所以井上在《入樽》單行本銷量突破1億冊時，買了日本6大報紙的頭版，以親繪畫稿及文字對讀者表達感謝之情；還在新奈川一家廢校校舍的黑板上繪畫手繪《SLAM DUNK: 10 Days After》作為一個小小的續篇，希望令fans開心。他在活動中感受到作品在fans心中的重量，責任感愈來愈大，長年的自責感，令他不時會進入不在狀況、無法工作的窮地。他嘗試在漫畫以外的企劃延續《SLAM DUNK》，但這份懸念總是揮之不去。

井上在《入樽》單行本銷量突破1億冊時，買了日本6大報紙的頭版廣告。

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東映三顧草廬打動井上

2009年，井上雄彥收到東映動漫製作人松井俊之的電影企劃demo片，但當時井上認為技術上滿足不了個人要求只好婉拒，沒想到對方不怕被井上拒絕，一直不斷修改demo，直到2014年，井上一方面感受到東映的堅持和熱情，而且demo片內一格櫻木花道回首的畫面，深深打動了井上，畫質上仍差了一點點，但他忽然有股動力。

東映動漫製作人松井俊之多年不放棄，終打動井上拍板電影版，這行動本身已經很熱血。

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拍電影回饋fans長年支持

井上本來可以將整個皮球交球東映，自己掛個監修名稱就算，那電影拍得不好他也能明哲保身，但相比之下，他更加想參與其中，那點不足處，只要他本身參與動畫版就能圓滿「好，便做吧！」於是，計劃起動了！井上對這部電影的初心很單純想回饋《入樽》fans，但始料未及的是，他並未真正了解製作一部動畫電影的工作量有多可怕……

井上對這部電影的初心很單純想回饋《入樽》fans

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擁抱傷痛重新出發

電影主題如沿用舊作，fans一定看得開心，但作為創作人他不容許自己食老本，他決定以現在的自己、現在的視點去重塑作品。當年青澀的井上他配合JUMP的主題，《入樽》太著重努力、勝敗這些單純的價值觀；重新審視一次舊作，很多部份連他自己也看得臉紅。他認為年輕的自己欠缺深度，沒有真正體會失敗、修痛，而現在的井上，正好就想描寫關於傷過痛過失敗過的人，擁抱傷痛踏出第一步重新出發的故事，正是如今的《The First SLAM DUNK》的核心主題。

井上特別以宮城良品為主軸重新創作山王篇，主旨是描寫關於害過痛過失敗過的人，擁抱傷痛踏出第一步。

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跨越動畫漫畫之鴻溝

漫畫是以分鏡、單頁分割格數大小去引導讀者的注意力，從而控制節奏，然而井上參與電影後發現，動畫中不能以「一瞬而過」的片段交代漫畫中「一小格」的資訊量，令觀眾非常混亂。井上發現自己欠缺經驗，無法厘定各個情節應該怎樣拍、每個鏡頭要拍多長，才稱得上合格，他心中沒有這把尺，只能靠多年畫漫畫經驗，不斷畫不斷改善，希望在動畫中表達到角色的心境。

井上表示動畫無法交代每一小格漫畫想表達的細節情感，他要重新學習另一套。

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學習將漫畫化成資訊

為精益求精，井上決定每一格原畫都自己來，全神灌注的去畫每個角色，他漸漸發現這是一條看不到盡頭的路……他希望繪畫出人的最真實一面，但單靠自己是沒法將畫作變成動畫電影的。他發現自己必須重新學習將畫面轉化為文字指示，解釋給動師畫知道每一格要怎樣畫。從來井上都是以感性、直覺去畫，漫畫是他逃避現實的樂土，在畫紙上他是自由的；如今要將畫面資訊化，真是壓力山大，幾乎爆炸。

井上雄彥必須重新學習將畫面轉化為文字指示，解釋給動師畫知道每一格要怎樣畫。

畫下去吧！

井上從這次將漫畫化成文字資訊的過程，反省自己是全靠直覺去創作，靈感有一天總會乾、創作就撐不下去。這次動畫製作經驗帶給井上很多新觀點、賺到很多經驗，但同時也可能令他的利器：直覺死去。後來他偶然看了吉卜力動畫師米林宏昌（《回憶中的瑪妮》導演、現已離開吉卜力）的訪問影片，當中看到宮崎駿寫給後輩的一張字條，終於他發現，這一切都沒有捷徑，只得一條路：「繼續畫下去吧！」

前吉卜力動畫師米林宏昌的訪問影片帶給井上意想不到的啟發。

動態捕捉：太真實反而不真實

今次《SLAM DUNK》人物動畫是由Motion Capture（動態捕捉）真正球員的動畫轉化為數據而製作的3DCG，最初井上以為set個球場，10個人照劇本打完一場波，有了大數據就可以自由運鏡，輕鬆的拍出良田的運球、赤木的爆籃。但事實原來並非如此，單純的真人數據，變為動畫後沒有魄力、沒有氣勢。他發現動畫化後人物動作必須要更誇張！井上與動畫師一格一格、一秒一秒、一mm一mm的角度去重新微調：跳躍、落地、衝刺、射球動作；地獄一般的工作量，才做就了現在的《The First SLAM DUNK》。

今次《SLAM DUNK》人物動畫是由Motion Capture（動態捕捉）真正球員的動畫轉化為數據而製作的3DCG

井上最大體會：客觀看創作異常重要

今次動畫化計劃，井上表示最大的體會是，作為創作者，主觀、靈感、直覺當然重要，但也必須客觀的從觀眾／讀者角度去審視作品。井上感慨的說：「就算自己幾細心去雕琢，逐格逐格去執，也是沒用的。有時必須要以觀眾首次入場的視點，要別客觀的心情去看作品，才能看到事實的本質。」

訪問取自《The First SLAM DUNK re:SOURCE》特刊，天下漫畫中文版將於2月推出。

到這個階段，井上才驚覺作為電影導演，工作量有多可怕，他自覺畫工進步了、作為漫畫家也成長了，但他笑言：「如果當初就知道，我是不會接下這工作的」 構思13年、前期工作8年、正式製作5年，每一格、每一秒都看到井上雄彥的堅持。

