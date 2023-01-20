SWITCH 《Fire Emblem Engage》來自《火焰之紋章》／《聖火降魔錄》這部回合制戰略RPG系列，是任天堂除了《Mario》、《Zelda》外另一個長青作，更曾推出過手機app版。而最新作 《Fire Emblem Engage》系統改自《風花雪月》，最大賣點是12個舊系列主角將以「紋章士」身份「穢土轉生」重新出場，更會與主角玩融合，是否有點像《龍珠Z》？



千年之戰｜收集十二枚「紋章戒指」



故事發生在千年前，神龍後裔 Alear 眾英雄使用他們的「紋章」，擊敗墮落之龍。戰鬥完結后，主角（可自選性別）陷入千年沉睡，醒來後失去記憶，但邪龍大軍威脅又回來了，主角們一邊要令記憶恢醒，又要收集十二枚「紋章戒指」，召喚來自異界的「紋章士」協力戰鬥，這項新玩法為遊戲帶來全新的體驗。

火紋Fire Emblem Engage入門指南

與英雄以指環融合，有點似《龍珠Z》呢

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12位「紋章士」

+ 7

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學龍珠玩融合指環



今作最大賣點就是「紋章戒指」，不同的指環可召喚系列舊作英雄人物，與主角合體（向《龍珠Z》界王神至散？）使出超強必殺技。系列老fans看到經典角色跟新主角合體，必定興奮到尖叫。而主角與不同的英雄融合，甚至會影響故事敘事發展，不過應該就不會影響最終的結局。

召喚「紋章士」分兩級，最初只像《JoJo》召喚替身，半透明狀的英雄會與主角一同出絕招。

召喚「紋章士」進階版就是完全融合成新角色，不單有新招，跟不同英雄融合，會影響劇情發展。

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大量追加兵種及技能



今集另一個特色，就是追加了很多兵種、角色能夠custom客製化的項目也很多，冒險中加入的盟友，都會有各種不同職業：近戰系的、魔法使用者、甚至科學家，你須要深入了解同伴的特性，盡用其戰鬥技能，也要多與同伴交流增加角色間的羈絆，才能一直贏下去。

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死後無法復活｜Permadeath功能回歸



Fire Emblem Engage 有兩個模式（各可調節3個難易度）：新手休閑模式、適合老手的經典模式。在經典模式中任務戰死的同伴角色，將不會是先行撤退那麼簡單，他／她會真真正正的死亡、離隊永久消失。所以，每一步都非常重要，一定要想清楚才好行動。

如此突破Permadeath死亡咀咒



如果你覺得這玩法很可怕，最簡單就是玩能關閉Permadeath的休閑模式。又或是去到後期，主角將有能力令少量角色復活；你還可先關閉auto save功能，之後好像打《機戰》一樣定時save，有人戰死就即時reload，又或使用「龍之時水晶／Draconic Time Crystal」回到幾回合前，一直打到滿意為此，將會玩得相當之辛苦。

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遊戲內除了一般主線，在據點會有做Gym、釣魚、騎龍射擊等有趣mini game。戰鬥結束后也建議花點時候參觀基地／據點，與居民和商店多些交談，能加強角色的親和力。

總結85分

可易可難、任何人也能享受RPG樂趣的良作

《Fire Emblem Engage》是一隻易上手，但玩落會發現有很多元素、耐玩度高的戰略JRPG，無論是新手老手，輕度玩家還是每個項目都要升到盡的人，也適合玩。（1月20日發售／＄429）