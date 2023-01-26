Forspoken全球評分解禁 整體評價一般：戰鬥有趣但難掩內容空洞｜Square Enix雖然常被譏諷為「手遊天尊」、又被玩家評擊其試圖往NFT / Crypto遊戲靠攏的政策；但其實SQEX在近年也是積極發展新IP新遊戲，如不少玩家關注的新IP開放世界動作遊戲《Forspoken》終於正式推出，但遊戲推出後其評價卻不算理想。



媒體、玩家評價均一般 指遊戲不是沒優點但缺點更多

Square Enix開發的全新IP開放世界動作遊戲《Forspoken》在1月24日推出，平台為PS5及PC。在撰文之時，外國影視遊戲評分統計網站「Metacritic」上《Forspoken》（PS5版）目前其有70個媒體和評論家評分，平均得分為68分，屬於不過不失；而玩家評分則較低，在148個玩家評分之間僅得4.2分。

Forspoken目前評價一般。（Metacritic）

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按圖放大睇部份外國媒體及玩家之《Forspoken》遊戲評價：



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按圖放大睇《Forspoken》遊戲畫面：



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部份外國媒體的《Forspoken》遊戲評價總結：

Gamespot：5分（10分滿分）



《FORSPOKEN》的視覺效果和配樂都有亮點，但無聊的戰鬥、糟糕的人物塑造和沒有挑戰感的戰鬥內容使遊戲體驗變得平庸。遊戲的故事背景很有趣，但表達方式卻非常生硬；遊戲雖然提供了炫酷的跑酷機制及魔法戰鬥，但可惜遊戲的地圖卻讓人無處可去也無事可做，失去了跑酷的自由感。視覺上令人印象深刻，但又不是怎麼吸引人，出色的聲音設計和動聽帶感的配樂常被一個不討人喜歡的主角以及無趣俏皮話破壞。遊戲有一些令人喜歡的地方，但這些樂趣往往被遊戲無聊的內容消磨。

IGN：6分（10分滿分）



《Forspoken》的戰鬥足以支撐起其相應較短的流程，一些戰鬥需要玩家好好運用手上的魔法能力亦是有趣，惟遊戲的敵人種類並不多；遊戲地圖雖然很大，但景色卻大都像是打上了IG濾鏡的岩石，而且除了一些內容重覆的支線任務/挑戰之外便無事可做。或者會有人喜歡逐尺逐吋探索這類大地圖，但對我而言遊戲並沒有特別原因去吸引我這樣做。整體而言遊戲的戰鬥和跑酷均算有趣，但並不足以掩蓋其生硬的故事及空洞的開放世界玩法。

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Hardcore Gamer: 2分（5分滿分）



雖然本作是該工作室的一個新嘗試，但可惜遊戲感覺枯燥乏味、打磨不足。開放世界玩法單調，劇情不夠吸引，而一些很有潛力的設計和玩法卻未能得到充分發揮令人相當可惜。雖然遊戲很著重其跑酷玩法及魔法戰鬥，但是FORSPOKEN的整體遊戲設計卻顯得很落後，令這時長不足20小時的遊戲體驗頗不理想。

日本網民對Forspoken評價的反應，大抵對遊戲沒什麼信心

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至於玩家評價方面，一般都對遊戲的魔法特效和戰鬥玩法表示肯定，但同時大都對劇情及遊戲長度表示不滿；也有玩家表示會等到「值崩」（大減價）時再買來玩玩。

最後值得一提是不少玩家都對近年Square Enix的表現感到憂慮，雖然其仍然有FF、DQ等「穩膽」，但是最近一兩年的新作、新IP大都碰壁而回，例如之前《Marvel's Avengers》表現差勁間接導致Square Enix將晶體動力工作室Crystal Dynamics出售；和白金工作室合作的《Babylon's Fall》巴比倫的殞落發行不足一年便關服等。希望接下來將於今年中推出的《FF16》不會爆死吧。

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