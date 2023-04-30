實況主打艾爾登法環期間獲柴犬神救援 網民：狗勾都玩得比你好｜在去年紅遍全球的《艾爾登法環》Elden Ring雖然熱潮己減退，但仍然有不少玩家熱衷於遊玩和直播；早前就有一個由艾爾登法環直播及一隻柴犬引起的網路奇蹟，直教網民們嘖嘖稱奇。



柴犬踩跳舞毯勇救實況主 堪稱網路奇蹟

外國有一位美女實況主「MissMikkaa」以實況單人遊戲為主，其直播的一個特色是經常挑戰「花式通關」，例如單手打機、或是使用DDR跳舞毯代替手掣來玩動作遊戲等。而在早前一次「MissMikkaa」的《艾爾登法環》直播中，她一樣採用DDR跳舞毯來操作遊戲。

用跳舞毯打女武神，MissMikkaa表示沒有難度。（MissMikkaa）

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不過她在打到一半期間突然要上廁所，便先將角色移動到安全的地方暫避（《艾爾登法環》並沒有暫停遊戲的選項或功能)；MissMikkaa原本以為將角色停在NPC附近便算安全了，然後就安心去上廁所。而剛好就在這個時候，突然殺出一個程咬金，一隻飛龍從天而降並馬上開始攻擊。如果什麼都不做的話，一般而言角色會直接被飛龍噴出的火焰燒死，而就在這時候，奇蹟發生了...

（MissMikkaa）

MissMikkaa女實況主養的柴犬「Yoshi」颯爽登場（留意截圖右下方的柴柴），踩上DDR跳舞毯聞了起來，因而觸動操作令遊戲中的角色相應移動，不但成功避開火焰噴射，還神奇地把角色停在一塊岩石後面保護好了自己。

值得一提是原本遊戲中這個地區是不會有火飛龍的，但是作為挑戰MissMikkaa使用了隨機敵人mod，才讓飛龍突然出現。（MissMikkaa）

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因為實況主要上廁所而暫離遊戲，期間一隻飛龍亂入，然後狗勾登場神操作，風騷走位避開火焰讓角色安然存活上這樣的機率巧合真的不能算說是高，事後直播主也在推特發文讚揚了自己的狗勾一番。

https://twitter.com/MissMikkaa/status/1614721268426899456

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《艾爾登法環》並沒有暫停遊戲的選項或功能；不過玩家倒是可以先儲存和結束遊戲，重開後會在結束遊戲的位置繼續開始，不會丟失進度。

另外值得一提是這位MissMikkaa最近已突破了人類極限，在直播中表演「手拿手掣、腳踩跳舞毯」同時操作兩個Elden Ring的角色；而在「雙打」的同時她還能兼顧直播的聊天室留言和作出回應，只能說實在是太厲害。

手拿手掣、腳踩跳舞毯同時打兩隻Boss，而且還打得嬴。（MissMikkaa）

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