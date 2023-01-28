MHRise PS4 / 5 / Xbox GamePass版攻略 新手上路實用資訊篇｜繼Steam版之後，《Monster Hunter Rise》魔物獵人堀起的PS4 / 5版亦已推出，同時也登陸了Game Pass及Xbox。如果因為之前沒有Switch或是未有購買Steam版而未有遊戲，現在正是入坑的另一個機會。以下集合《香港01》科技玩物頻道，有關MHRise實戰技巧、魔物打法及配裝的攻略，方便新人獵人快速跟上進度。



關於副營地位置、魔物弱點一覽等實用資訊可見另文攻略：

👉MHRise PS4 / 5 / Xbox GamePass版攻略｜新手上路實用資訊篇

注意目前只有Rise而非Sunbreak

要提提的是目前PS4 / 5版、Xbox版及Game Pass版只有《Monster Hunter Rise》的「本體」，DLC資料片（G位）的「Sunbreak」暫時只可以在Switch及Steam上面玩到。也要注意因為只有本體的關係，Sunbreak的攻略像是傀異化等全都不適用，可不要因為看到個傀異克服炎皇龍或是混沌黑蝕龍攻略，然後想遊戲中找這條龍卻怎麼都找不到。不過PlayStation官方已經表示預定會在2023年春季引入Sunbreak，相信Game Pass版也會引入，如果打算「植根」家用版的話現在開始打進度就差不多了。

玩PS版的一個好處是有成就系統，畢竟有不少玩家喜歡儲獎盃，打完World白金現在可再打Rise。

跨平台遊玩和共用進度相關

MHRise和Sunbreak都不支援跨平台遊玩及共用進度（cross-progression）；唯一可以共用進度的是Game Pass版和Xbox版可經Xbox App共用進度，PS4和PS5版的進度也能共用。只是想要跨平台連線遊玩、或是將進度帶去其他平台都不可能了。如果你本身有玩Switch / Steam版，但又想要陪在其他平台入坑的朋友一起玩的話，就只能重頭打起了。

如果能將進度帶去另一個平台就好了

以下為《香港01》科技玩物頻道的MHRise攻略，集合了各種配裝及魔物攻略等，以便玩家可以更有狩獵及效規劃資源。



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