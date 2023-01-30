原神3.4攻略 艾爾海森「海哥」蛋池值不值得抽 組隊配裝心得｜《原神》在不久前剛迎來3.4版本「磬弦奏華夜」，實裝了人氣角色「艾爾海森」（玩家間多暱稱「海哥」）；而由於整個3.4版本的蛋池都十分豪華，相信很多人都在考慮到底是要抽海哥還是應留力下半。以下為《香港01》科技玩物頻道角色蛋池分析及組隊配裝心得，以助大家決定要不要帶海哥回家，或是已經抽到了的人可以怎麼培育和使用他。



艾爾海森簡介

先不說強度，艾爾海森在3.0到3.2的劇情中都有很多戲份；外型、角色塑造加上梅原裕一郎的配音，使得艾爾海森人氣相當高，就算是男性玩家也都會想抽他。艾爾海森為草屬性單手劍角色，有著相當不錯的輸出能力及前台掛草能力；既可以當站場主C、也可以當前台掛草機，以至於可當速切副C，十分靈活。

「海哥」艾爾海森

艾爾海森強嗎 值得抽嗎？



在解說之前，建議可先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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艾爾海森有著相當不錯的強度，而且對命座和專屬武器的要求都很低，造價低廉是一大優點。整體而言個人感覺艾爾海森屬於「有的話很好，沒有也不是太大問題」的角色：如果你沒有草神（納西妲）和提納里的話，那會建議抽艾爾海森；不需要命座和專武，只要抽一隻回來、0命0精已能很好地發揮。如果已經有草神的話，那也可以用海哥來替換草神在綻放隊中的位置、改拿草神去激化隊，拓闊組隊的可能性；但如果已經有齊草神和提納里，草屬角色已經很充足的情況下，就沒有太大必要抽海哥了。

艾爾海森

如果海哥和夜蘭只能選一個怎麼選？



值得留意是3.4下半有胡桃+夜蘭的超豪華復刻蛋池。如果你說你手上的原石並不多，艾爾海森和夜蘭之間只能選一個的話應該怎麼辦；個人建議除非你是什麼都齊獨缺草屬角色，否則都應該選夜蘭。無他，夜蘭實在太強，以至於記者認為夜蘭是目前整個《原神》中的最強角色，亦是記者唯一一隻建議不要理有沒有愛、純粹要為了強度而抽的角色；而且這個強度能會維持很長的時間，抽了一定不虧。至於夜蘭到底有多強就等之後到3.4下半蛋池開放之後再另文介紹。

夜蘭，你值得擁有

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關鍵命座和專武「裁葉萃光」相關：



個人並不建議投資海哥的命座，因為海哥0命已經是完全體，命座對於海哥的提升很少（除非去到滿命），尤其1,2命有和沒有實在沒什麼差距。1命的冷卻時間減少（減CD）看起來很強，但是實戰中並不會海哥一個站場站到底，在輸出技能放完之後還是需要換人儲能量和放技上Buff；而一般而言在換人放完一輪技之後，海哥的E也冷卻好了，就算有1命減CD對實際輸出流程也沒什麼影響。

艾爾海森命座效果一覽。（原神WIKI）

至於專武「裁葉萃光」，特點是低攻擊、高爆傷，效果是普通攻擊造成元素傷害後，可跟據角色的元素精通來提升普攻及元素戰技（E技）的傷害。

裁葉萃光

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記者自己沒有抽裁葉萃光所以沒法實際測試，不過據網上其他玩家用模擬器計算傷害和一些實測，海哥的專武並不算非常突出；大部份情況下和泛用的五星武器如「磐岩結綠」（綠劍）、霧切之回光等，以至和滿精4星武器相比的提升也只在5~10%左右。而且專武並不會使海哥的「變質」，並不存在「只有裁葉萃光才能做到的」特殊效果，充其量就是輸出高一點而已。

黎明神劍精5已可以有專武9成效果，要裁葉萃光何用（網路圖片）

而在目前而言，適合這把武器的也只有海哥一人，其他較為配合的角色也就只有神里綾人和刻晴，但也沒有比既有的武器強，抽它來給其他單手劍角色用並不實際。再加上海哥就算用四星武器也已能很好地發揮了，尤其是如果用來玩綻放隊，海哥本身不是主要傷害來源，就更不講究武器了。總結而言裁葉萃光並不弱但亦非超班，對海哥本身而言也不是非有不可；個人建議除非你錢很多不介意花費，否則毋需投資這個武器池。

換個角度看，海哥實在是個很佛心的角色，只要抽一隻回來、0命0精的最低配置就已經能發揮出大部份的功能和性能。當然如果你說你很有錢，又有很愛，就是想要將海哥抽好抽滿，那就隨你高興了。

艾爾海森

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組隊和配裝心得



海哥的組隊相當靈活，基本上任何需要站場掛草的隊伍就能用他；大部份時候他方便的地方就是可以和草神互換，讓草神可以去補助你其他戰力相對不足的隊伍。要注意是由於海哥的「啄光鏡」在換人時就會全部消失，因此一般而言找能讓海哥站場的隊伍會更好。而在真沒什麼要海哥站場的時候也是可以用海哥打EQ速切，或是單純用來湊雙草共鳴。

如果是用海哥站場主C，可以組雙草+1後台雷+盾/輔打激化。例：



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神子提供後台雷打激化，沒有神子可以換成菲謝爾或北斗。草神可以換成任意草屬角色，鍾離則主要是提供盾讓海可以安心站場，沒有的話可以換迪奧娜等。

裝備方面，海哥主C的場合用4件飾金或草套（深林的記憶），精精爆或精草爆都可（尤乎副詞條和組隊會有些差距但分別不大）。比起裝備海哥主C更講究手法，需要合理運用Q、E和重擊來最大化3枚啄光鏡的時間，一般而言就是其他角色上完buff後換海哥Q起手，普攻到打兩波劍雨後E->普攻，再兩波劍雨後重擊->普攻，打完再換人上buff。

如果手速很快的話，可以海哥Q->久崎忍E再換回海哥，可以趕得及Q發動後2秒為海哥上啄光鏡；但如果遲了的話就會趕不及白白浪費3個鏡，要不要練這個操作就自己決定了。

另外也可以海哥主C，配1個或兩個速切雷再加盾/輔成為速切激化隊。



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還有是海哥相當適合綻放隊：



綻放隊的好處是造價低、武器聖遺物需求都低；低配可以是海哥+行秋+久崎忍+迪奧娜的超綻放，全隊就海哥一個5星；也已有足以打穿深境螺旋（深淵）12層滿星的性能（當然需要練度）。

如果是超綻放的話，海哥只要一套任意詞條的4件草套就能上場了，武器也是任意；只有主力輸出久崎忍會需要一套3元素精通（精通杯、精通砂、精通頭）的樂園套。行秋可以配絕緣4件或是2水套+2宗室，迪奧娜則是隨便都行，教官、少女等什麼都可以。超綻放的玩法也相對簡單，行秋QEE->久崎忍E->海哥E->A重擊然後不停A到雷圈消失就是了。

平民但很強的超綻放隊

如果你有妮露的話，也可將海哥放進妮露綻放隊，空出草神來去其他隊伍，只是由一般心海/草神站場變成海哥站場掛草。



當然海哥能組的隊伍遠不止這些，大家可以多多發掘。