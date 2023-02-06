《霍格華茲的傳承》推出在即 版本差別解說 幾多個鐘爆機 / 買咩版好｜2023年其中一款玩家最期待的遊戲《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy推出在即，以下介紹遊戲各版本差異以及內容量，讓玩家作參考決定要不要買 / 買哪個版本來玩。



霍格華茲的傳承 哈利波特魔法世界Openworld自由冒險

《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy預定在2月10日推出，平台為PC（Steam）、PS4、PS5及Xbox。據外國遊戲媒體「GermanStrands」的PS5版搶先試玩報告，《霍格華茲的傳承》將會有120個小時的內容量、150個支線任務，而玩家在遊戲中將可以使用26種不同的咒語。GermanStrands指遊戲「就像電影一樣充滿魔法魔幻感覺」，以及將有日夜/四季等天氣系統。GermanStrands也提到遊戲將有4個難度可選，設有塑型系統及大量的小遊戲，以及沒有浪漫（愛情）元素。若GermanStrands的報告準確，那玩家們是不用擔心遊戲內容量不足很快就「無嘢玩」了。

https://twitter.com/GermanStrands/status/1618337491203018754

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PS5機主推薦買數位豪華版 買完今晚即玩

至於在購買哪個版本方面，如果是PS5機主那麼會建議買PS5版，因為PS4/5版本的遊戲會有限定獨家任務「鬧鬼活米村商店」（Haunted Hogsmeade Shop），在遊戲推出的時點為其他平台無法體驗的內容。當然如果你沒有PS5、但有Xbox或是一部性能良好的電競PC的話，玩Xbox版 / PC版也一樣好；無非就是玩少一個任務，對整個遊戲體驗不至於會有太大影響。但值得一提是遊戲的PC（Steam）版比PS版要便宜不少，前者普通版388港元、數位豪華版452港元；而後者普通版548港元（PS4版則為468港元）、數位豪華版628港元。

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如果預購數位豪華版（Steam、PS5或Xbox Series）的話，可以享72小時優先搶先體驗（注意PS4版是沒有搶先遊玩的）：換言之如果在撰文之時（2月6日）馬上預購PS5數位豪華版的話，今晚就可以立即開始遊玩了。而數位豪華版和數位一般版的價錢只相差80元；如果都已經是打算會花五百多元來買數位版玩它的話，倒不如索性再多付幾十元買豪華版早三日開Game和多一些特典。

霍格華茲的傳承PS版本一覽

最後是遊戲預定會推出Switch版，但是Switch版不會和其他平台同步發行，而是預定將於2023年7月25日上市。而且畢竟《霍格華茲的傳承》是全3D開放世界遊戲，以Switch的效能而言，可以預期遊戲在Switch上的表現不會有多理想（可參見上古卷軸5 Skyrim的Switch版）。效能遠低於其他平台而且還要遲幾個月才有得玩之下，個人並不推薦Switch版本，除非你有理由非得要在Switch玩不可（例如除了Switch沒有其他能打機的設備），否則為了更好的體驗還是會建議PS5或PC版本。

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