7-11 新世紀福音戰士麻將連籌碼套裝｜新世紀福音戰士以前曾經出過game版《麻雀補完計画》，而今次7-ELEVEN就直頭變幅福音戰士初號機麻雀出嚟！紫色+螢光綠的牌好有型，一筒跟16隻花更加使用了EVA機體圖案。加上超型的籌碼和初號機包裝鐵盒，fans真係要有！



同期除了「新世紀福音戰士麻將連籌碼套裝」，還有同系列的EVA地毯、EVA可摺式儲物箱連木蓋、EVA日式拉麵碗套裝等等。

7-11福音戰士麻雀初號機配色超正

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幪面超人Black八達通半透明限定版｜附訂購Link．仲有4款限定精品

同場睇｜幪面超人精品系列

老中青三代都通殺的超級《Kamen Rider》系列，今次有V3戶外組合（＄547），幪面超人1號+RX露營組合（＄459），Black影月限定多用途背包、不鏽鋼保溫杯、卡盒組（$949）、超人空我限定變身腰包及摺叠山地單車（＄1899）。

1號戶外收納帳篷、RX 斜揹腰包兩用袋（＄459）

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超人空我限定變身腰包及摺叠山地單車＄1899

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Black影月限定多用途背包、不鏽鋼保溫杯、卡盒組（$949）

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V3多用途小包、充電器及頸枕連連頭套戶外組合（＄547）

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訂購日期：2023年2月8日早上七時起至2月21日在7-ELEVEN官方網站預購