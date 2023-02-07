夜蘭強不強值不值得抽 原神3.4攻略 夜蘭強度組隊配裝全面分析｜《原神》3.4版本已經來到下半，最大亮點自然今次的復刻角色池，不論人氣還是戰力都超強的兩位女角「胡桃」和「夜蘭」同步開放復刻，以下《香港01》科技玩物頻道就提供全方位夜蘭介紹及攻略，由角色特性、抽蛋戰略資源分配到組隊砌裝全部介紹，在想要不要抽胡桃的玩家就要一讀了。



角色簡介



夜蘭是2.7版本（2022年5月）實裝的新五星水屬性弓角色，在今次3.4迎來第一個復刻。性感成熟型的大姐姐在《原神》算是比較少，因此夜蘭一出時就打中了不少姐控們的性癖；也因為她本身風格就比較性感的關係，夜蘭的色圖也是相當多，和將軍、甘雨等最高人氣角色也有得拼。

夜蘭，原神目前最強的女人（個人看法）

夜蘭的玩法和行秋差不多，主要都是靠大絕「淵圖玲瓏骰」生成召喚物，召喚物存在其間場上角色普攻時就會觸發淵圖玲瓏骰射出連動水箭攻擊。 兼具後台輸出和掛水兩大功能，夜蘭對遊戲裡絕大部份隊伍都是提升。

夜蘭強嗎 值得抽嗎



慣例抽蛋前先參看下文中，有關《原神》中抽蛋/課金的大前提及原則：

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在上文也已經有提到，個人認為夜蘭是目前遊戲中最強的角色，在可見的將來也都會一直強下去；夜蘭也是記者唯一一隻會建議玩家不優先考慮有沒有愛，而是可以單純為了強度來抽的角色。如果你是強度黨，不用猶豫，抽下去抽個兩命1精，你的世界就完成了。就算不是強度黨，為了更好遊戲體驗，也十分推薦要抽夜蘭（0命0精即可）。

除非情況是你完全不能接受夜蘭的設定、見到她就想吐；又或是你的原石/預算只夠抽一五星，而你又太過喜歡胡桃不抽她不行，那就不抽夜蘭去抽胡桃好了。但若不是以上的情況，則建議無論如何都要抽夜蘭（0命0精也行）。

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命座相關



夜蘭的命座頗為值得斟酌，當然0命已經很強了，但是1命和2命的提升都很大；如果你原石或預算很多，可以視自己需要來抽取夜蘭的命座（但是再強調一次0命已經很強了）。

夜蘭命座效果一覽

夜蘭的特點在於絕大部份的傷害都來自其Q技「淵圖玲瓏骰」；而要充份活用夜蘭的性能，就需要有大量的充能來確保Q技一有就可以放不會斷招。而夜蘭的1命效果是E技變成兩疊，多放一次E = 多一次產球（能量），大大減低了夜蘭的充能壓力，令夜蘭可以用更高傷害的武器i.e.若水和聖遺物。

淵圖玲瓏骰

而0命夜蘭只得1次E，需要用西風弓來堆充能或是靠祭禮弓的效果來多打一次E產球。當然即使是0命西風弓/祭禮弓的夜蘭，也已經比滿命行秋強很多了；而有1命+專武「若水」的夜蘭強度更是突破天際，成型後大絕每一支水箭可以打出過萬的傷害（每次連動攻擊會射3支水箭），非常離譜。

2命則可以進一步提高Q技的傷害，也是一個相當明顯的提升；不過記者個人覺得1+1的夜蘭已是強得太過份了，再上兩命無非就是毀天滅地和秒天秒地的分別，當然也沒有需要向更高命座發展。

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專武相關



夜蘭的專武「若水」是一把很好的武器，亮點是88.2%的超高爆擊傷害加成；和夜蘭完美配合之外也十分泛用，差不多所有弓箭輸出角色都能用。再加上今次同池的另一把武器「護摩之杖」也是優秀的武器；今次的武器池大概是原神史上最抵抽的武器池了。不過還是那句，武器的重要性遠低於角色，在原石（或預算）不足的情況下都建議先抽角色，武器用平常歪出來或鍛造/紀行的4星武已很夠了。

其次是如果你只打算抽0命夜蘭，由於0命夜蘭基本上綁定用西風弓或祭禮弓（除非配將軍用，或者堆超多充能），因此也就沒必要抽若水了。總結若水抽不抽：0命夜蘭不用抽，1命夜蘭或以上可以抽，預算不足時優先抽角色，抽完角色還有剩再來抽武器。

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聖遺物選擇及詞條



夜蘭基本上只有絕緣套（絕緣之旗印）一個選擇，雖然也可以用2絕緣+2宗室/水套/千岩，但還是4絕緣更好。只是如果手上已有不錯的2+2的話，作過渡之用亦無不可，體力可用來刷其他你更需要的東西。

對夜蘭來說最重要的數值是元素充能，然後是生命和雙爆，其他都不重要。而其中元素充能是最最最最最重要的，夜蘭的第一要項是確保Q技不會斷的充能，然後才來堆傷害。以至於寧願充能溢出，也不要為了一點攻擊力或爆擊率而令充能不足；充能一斷你整個輸出循環就會卡死迎來很長的downtime只能打普攻或等CD儲能量，絕對是得不償失。

很多角色都會用絕緣套，多刷總沒壞

主詞條方面，基本都是生命或充能沙、水傷杯和雙爆頭。生命和充能沙的選擇視乎你的命座和武器，0命基本都是用充能沙：夜蘭需要多少充能視乎隊伍配搭和武器選擇（例如和將軍組的話就可以不用那麼多充能），一般而言在只得夜蘭一隻水屬角色的隊伍中，0命夜蘭需要260%充能才可無縫連接大絕。如果用西風弓（滿精）的話，由於其武器效果也是回復能量，一般來說210%充能就夠了。如果是1命夜蘭，則大既180%充能（不限武器）就已足夠了。

生命和充能沙的選擇視乎你的命座和武器

在能滿足充能的前提下選用生命沙來提高輸出，否則都用充能沙。通常都會需要一定數量的充能副詞條，才能無壓力選用生命沙；當然反過來先用充能沙，然後在其他聖遺物的副詞條量找生命值也可以。總之記住對夜蘭而言最重要的永遠都是元素充能，當然以上的充能數值只是一個參考，要按自己的情況和組隊來調整。

頭方面如果你有若水，單是武器已經有88%爆傷了，一般而言用爆擊頭會比較好；用爆擊率武器的情況下才考慮爆傷頭。

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組隊



夜蘭可以簡單理解為「行秋Pro Max」，任何會用行秋的隊伍都可以用夜蘭作為上位替換；同理任何需要掛水的隊伍也都可以用夜蘭。例如「國家隊」班尼特行秋香菱、「胡行鍾」也可變成「胡夜鍾」、可以配雷屬性角色打武裝感電、也可以配草神久崎忍來打綻放、也可以放進永凍隊用來掛水等。毫不誇張地說，夜蘭幾乎可以放進任何隊伍裡面，而且都會很強。

記者十分喜歡的隊伍「將軍國家隊」，以前是用行秋，後來升級換了夜蘭

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