霍格華茲的傳承PS5版簡評：不負玩家期待 年度遊戲級良心傑作｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲簡評。



不負玩家熱列期待 一致好評有理無炒車

《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy的媒體評分早兩日全球解禁，遊戲獲得一致好評；不過自從《最後生還者2》一役以來，玩家們可能都會對獲媒體一致大讚的遊戲有些戒心，生怕又會遇到媒體評分和玩家感受不一致的情況又再出現。不過記者自己實際玩過之後，也認同《霍格華茲的傳承》是一款非常出色的遊戲，製作精良、設計好玩之餘更是對所有玩家都十分友好，遊戲容易上手、也不需要看過哈利波特系列都能完全投入，而且內容量也是非常豐富，完全是年度遊戲級的良心傑作。

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遊戲評分已經解禁，獲各地媒體一致好評，平均分直逼《Elden Ring》和《荒野之息》

場景極靚 淨係當霍格華茲模擬器已抵返

開啟遊戲之後第一個感想是畫面很靚，是今個世代大作遊戲中應有的上乘水準；而最抵讚是場景更是非常靚，以至於這個遊戲其實單是一開始在霍格華茲內的劇情，玩家在場景構建極精美的古城堡內到處探險，就已經值回票價了；更何況遊戲在霍格華茲以外還有一個開放大世界和過百小時的內容量讓玩家享用。另外遊戲的特效和物理引擎也相當不錯，例如用修復咒將被破壞的物品修復的效果就令人賞心悅目。

不論霍格華茲城堡內外的遊戲畫面和場景設計都非常出色

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咒語系統有心思 解謎好玩有趣

《霍格華茲的傳承》中一個記者非常欣賞的地方是咒語的設計和運用，遊戲中幾乎所有謎題和收集都需要通過各種咒語來完成，例如飄浮在半空中的書頁要用「速速前」來收集，許多隱藏的門和寶箱需要「現形咒」或「路摸思」令其現形才能互動，一些被重物壓著或收藏於機械後的物品需要「飄浮咒」移開重物才能獲得。其實這些puzzle基本都是其他動作遊戲中早已存在的玩法及設計，但是將其和哈利波特系列的咒語結合起來時又別有一番風味。

不同謎題需要不同咒語來解開

戰鬥系統簡單但爽快

《霍格華茲的傳承》的戰鬥只使用魔法和咒語、沒有近戰攻擊，只看影片的話可能會有戰鬥沒什麼手感的感覺；不過實際自己遊玩時就是另一回事了。《霍格華茲的傳承》戰鬥系統並不複雜，有少許像是《刺客信條》和《戰神》之間的感覺，按R2使出基本的咒術攻擊，而面對一些有魔法護盾的強敵時，就需要使用較強的咒語如「速速前」來擊破護盾後再輸出。

可以不停追擊被浮空的敵人，頗為爽快

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玩家更可以將不同咒語串連在一起成為「連招」，例如先用飄浮咒讓對方浮上半空，再用速速前將對方扯過來，最後使用射程短但威力高的吼吼燒來給予對方大量傷害；而在每個咒語之間還可以加插幾下R2普攻，熟習了操作之後就能有充滿節奏感和爽快感的戰鬥體驗。尤其是用手掣玩時因為會有震動/觸覺回饋，手感會比看影片或是用鍵鼠玩好得多。

也有動作遊戲必備的「Parry」系統，熟習之後可以邊輸出邊防反無限連擊

總結：不負所望的傑作 非哈利波特Fans也能玩得盡興



《霍格華茲的傳承》是一款非常出色的遊戲，製作、設計、玩法和內容量均令人非常滿足，是有能力問鼎年度遊戲的傑作。只要你不是說非常討厭哈利波特系列或是J.K.羅琳本人的話，都非常推薦要玩《霍格華茲的傳承》。硬要說本作的一個缺點的話，大概就是本作的戰鬥系統始終相對簡單、沒有太多深度，如果是非常著重動作戰鬥體驗的玩家可能會較易生悶吧。



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