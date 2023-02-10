我們需要運動、需要音樂，選購運動藍牙耳機，都有它自己一套學問。Nike RUN CLUB NRC 香港女跑手Kimmy，平時愛跑步、潛水、做gym，又很愛聽歌，所以每次運動都耳機不離身，今次就搵到佢分享Sony Float Run 運動耳機的使用感想。



Part 1 外觀：掛在耳邊的小喇叭

Sony Float Run 的設計很新鮮，但原理一字咁淺：就是兩隻掛在耳仔旁邊的迷你speaker，所以它完全沒有封閉用家雙耳，比AirPods 3這類沒耳膠的半開放式耳機「更開放」，使用時可以完全聽到環境聲，沒有入耳式那種局束感。

Sony Float Run 運動耳機。（鍾世傑 攝）

👉開箱評測Bowers & Wilkins Pi7 S2藍牙耳機｜充電盒隱藏超神功能

+ 1

👉AirPods Pro藍牙耳機清潔｜戴1小時菌量升700倍8招去耳垢

聽Sony解釋，有些人不喜歡在運動時戴入耳式耳機，是討厭它封閉雙耳，影響運動時微妙的平衡感。骨傳導式運動耳機同樣不會封閉雙耳，不過它需要像頭箍一樣夾緊額頭，Kimmy話使用感因人而異：「我自己都用過骨傳導耳機，箍得耐會頭痛。」而Sony技術員就表示Sony Float Run的播放形式，聲音不會像骨傳導式一樣緊貼用家，會有更開揚的空間感。

👉開箱 final ZE8000 藍牙耳機｜獨創8K Sound 超極細緻還原度音色

Part 2 安全問題｜聽清環境聲好重要

開放式耳機因為只是貼在耳仔旁，沒有封起雙耳，街跑時可以聽到環境聲，比如在斑馬線等轉燈時可以留意車輛駛過；女生夜跑就更應該要聽清楚環境聲，留意有無其他人跟在後面。而時常跟NRC朋友一齊跑的Kimmy就有另一感想：「成班人跑時如果戴住耳機，熟人叫你但十問九唔應都幾尷尬，開放式就冇呢個問題。」

Sony Float Run 街跑時可以聽到環境聲，比如在斑馬線等轉燈時可以留意車輛駛過。（鍾世傑 攝）

👉開箱 Campfire Audio Orbit 藍牙耳機｜名廠黑科技傳承至無線產品

Part 3 配戴觀：點fing都唔甩

Kimmy話：「入耳式藍牙好容易會因為汗水而從耳孔滑出來，Sony Float Run 就掛得好實唔易甩。」原來Float Run 條掛頸膠帶係特別設計，不同頭型的人都會戴得貼服舒適，而且不會阻礙使用者紮馬尾、戴太陽眼鏡、戴帽。我們叫Kimmy戴著Sony Float Run 試跑幾圈，後來還試了180度急停轉向、原地輕跳，Sony Float Run都戴得很牢固，沒有fing甩。

Sony Float Run 其實是對「掛在耳邊的小喇叭」。（鍾世傑 攝）

180度急停轉向、原地輕跳，Sony Float Run都戴得很牢固，沒有fing甩。（鍾世傑 攝）

👉Cleer SCENE 藍牙喇叭1K有找靚聲重低音｜迷你Soundbar睇戲打



Kimmy跑步時不喜歡袋太多東西，Sony Float Run使用掛頸設計，當想脫下時直接掛在頸上，不用在褲袋多戴一個充電盒。

Sony Float Run使用掛頸設計，脫下時直接掛在頸上，不用在褲袋多戴一個充電盒。 （鍾世傑 攝）

👉B&W Px8開箱評測｜超越藍牙耳機需要的頂級配置｜頭戴耳機5款推薦

Part 4 試音：16mm動圈低音不俗、聲量略少

Sony Float Run 使用16mm大型動圈，作為開放式耳機其低音算還可以，記者試玩日用過Float Run 駁iPhone聽歌，如果選一些很慢很靜的歌曲，會略為覺得音量少了點，但聽一些輕快的、節奏感強的pop sound，其實都好大聲。至於漏音問題，開放式耳機就一定會有，但好在Sony Float Run的speaker有一定的指向式，聲音會對正耳仔發射，試播時問過旁人，不覺得太吵。

記者還八了Kimmy平時跑步時會聽的歌單，原來她很喜歡聽日文歌，Aimer、Vaundy都正（同好！），跑步時她愛聽一些節省輕快、爽朗的歌，會random由它播，不會特別選曲。

記者還八了Kimmy平時跑步時會聽的歌單，Aimer、Vaundy都正呀。

Sony Float Run 運動耳機規格

支援制式：藍牙5.0／SBC、AAC

充電源：USB-Type C

防水規格：IPX4

充電時間：約3小時／續航力：10小時（快充15分鐘可用1小時）

重量：約33 g

售價：$1099（即日起約預／2023年2月14日發售）

同場睇4款運動耳機

Sudio N2｜骨傳導藍牙耳機運動



北歐耳機品牌Sudio首次挑戰肺開放式耳骨傳導耳機，不用塞耳機即能聽到音質出齊的音樂，磁力無線充電+ 6 小時續航力，IPX4 防雨防汗，最適合運動使用。

藍牙5.2｜驅動單元：16mm｜續航力：6小時｜防塵/防水等級：IPX4｜售價：$599(Streetvalue)



Sudio B1 骨傳導藍牙耳機｜售價：$599(Streetvalue)

Adidas RPT-02 SOL｜永續光能



Adidas RPT-02 SOL是一款光能驅動，只要有日照就能自充電的頭戴式運動耳機，部分用料採用回收塑料生產，加上太陽能真的很環保！它當然也有內置電池，絕非「太陽能電筒」，夜跑也沒問題喔。

藍牙5.2｜驅動單元：40mm｜續航力：80小時｜重量：256g｜防塵/防水等級：IPX4｜售價：＄1899



Adidas RPT-02 SOL ＄1899

Adidas RPT-02 SOL ＄1899

Cleer ARC｜美國得獎佳作



來自美國的Cleer ARC 也是一款運動用開放式真無線藍牙耳機，屬於掛耳式設計，大口徑 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元獨立於掛耳勾，可以自由旋轉角度，不同耳型的用家都可調較到最佳收聽位置，而且戴得好安定，難怪獲得了reddot德國紅點設計大獎及德國iF設計獎。

藍牙： SBC 、 aptX｜續航力： 7 小時 （耳機） 、 11小時 （充電盒）｜重量： 14.5g （每邊耳機）、 102g （耳機連充電盒｜顏色： 灰、藍／售價：$1,180



「Cleer ARC」是一款適合運動使用的開放式真無線藍牙耳機（鍾世傑 攝）

，大口徑 16.2mm 石墨烯震膜動圈單元獨立於掛耳勾，可以自由旋轉角度

Soundcore by Anker LIBERTY 4｜出色通話+運動偵測



Anker LIBERTY 4使用ACAA 3.0 同軸動圈單元（2個動圈二合一），令到低中高三頻失真極少，而且音場廣闊，更首次加入 360° 沉浸式空間音訊，其耳機內側有光學傳感器，配戴後能偵測各種心率、脈絡等運動健康數據。軟硬兩者實力也非常高。

藍牙5.3｜ ACAA 3.0 同軸雙單體 (9.2 毫米 + 6 毫米）｜LDAC、AAC、 SBC｜電量 9 小時/ 開主動降噪後 7 小時｜充電盒28 小時／24 小時｜$1,299



Soundcore by Anker LIBERTY 4

LIBERTY 4耳機內側有光學傳感器，配戴後能偵測各種心率、脈絡等運動健康數據。（鍾世傑攝）

日本消委會15款ANC降噪藍牙耳機推薦