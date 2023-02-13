緋染天空手遊攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦 一開即有50抽｜由WFS和Key共同製作的手機遊戲《緋染天空》Heaven Burns Red中文版最近迎來一周年，這款是在動漫迷間有「大魔王」暱稱的麻枝准相隔多年之後再次直接參與製作的新作遊戲，因此不少日系遊戲fans都對本作有所關注。以下為《香港01》科技玩物頻道首抽攻略，提供快刷首抽方法及開局必刷最強角色推薦。



Angel Beats!連動加一周年大量福利 入坑最好機會

《緋染天空》其中一個引人注目的地方是遊戲和十多年前的動畫《Angel Beats!》展開了合作連動作為周年紀念活動之一（雖然都可說是麻枝准的左手和右手合作）；吸引了不少動漫迷，加上遊戲最近剛好迎來一周年正是入坑最好時機。

和Angel Beats連動，老動漫迷老懷大慰

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緋染天空刷首抽方法

本作內建刪除帳號功能，換言之不需要使用「+1大法」等方式，跑完教學首抽後不滿意就可刪帳號重來；而且在刪除進度之後再重刷首抽時能夠跳過序幕劇情直入首抽，對玩家十分友好。

按圖放大睇《緋染天空》快刷首抽流程：



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緋染天空開局必刷最強角色推薦

《緋染天空》中很有多角色，加上每個角色也有不同「戰型」，組隊可能性十分豐富。角色和戰型分為attacker、defender、blaster、breaker、buffer、debuffer和healer七種，看名字也就能知道大概的功用。

而目前面言《緋染天空》屬於輔助角色比輸出角色更重要的遊戲，在遊戲中得到強力的輔助角色之後，就可以用她來輔助不同屬性的輸出角色來攻略各個關卡；以至於只要你的輔助角色陣容夠強，根本上輸出角色是誰都可以。因此刷首抽的話會建議刷出強力的輔助角色來開局；當然如果是為了《Angel Beats!》才入坑的話，也可以選擇刷AB的合作角色來開局。

按圖放大緋染天空首抽開局必刷最強角色：



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基本上只要有李映夏【吾不勇，與無將同】，櫻庭星羅【宇宙探究，星光催燦】或樋口星華【在星海中浮沉的占星師】的其中一隻即可開局，當然以上有越多隻有越好。只是要注意李映夏和旗袍樋口星華無法在開局的第一個必得SS級角色中抽到；如果想要完美開局，大概就要在第一次必得SS中刷到櫻庭星羅，然後再在之後拿取禮物的50抽中抽到想要角色才行了。另外提提Angel Beats!的另一活動合作SS級角色「仲村百合」也是強力的優質角色，不過只要解完活動就會送，首刷不用特意刷她。

《緋染天空》玩啲咩？



由曾帶來《AIR》、《CLANNAD》、《校園剋星！》、《Angel Beats!》等許多名作的Key麻枝准與Wright Flyer Studios攜手合作，睽違15年撰寫出「背負著最後希望的少女們所譜出的故事」的全新原創遊戲。在地圖中盡情奔跑，一邊體驗可貴的每一天，一邊賭上性命戰鬥的戲劇性RPG。

遊戲下載連結：Android/iOS/Steam