《高達水星的魔女》12月播放第1季結局，風靈高達以右掌一擊將一個人類打扁成血漿，女主角蘇萊塔更竟然一臉笑容，申出血紅的右手迎接另一位女主角「白毛」米奧莉奈，米米被眼前光景嚇慌了，大叫：「殺人兇手！」編劇大河原一樓被罵了半年後，在最後一集投下震撼彈，覺得「魔女」是校園戀愛番組不是高達的「死忠fans」通通都閉嘴了。



星期日5點播｜嚇死寶寶

但另一邊廂，被這一幕震撼到的，還有一班學生家長！他們爭相向日本「BPO 放送倫理．番組向上機構」投訴，經過2個月的審查，有關方面向片商BANDAI 發出指引，認為「以上片段安排在星期日下午5時播放，是非常有歪常理，不少家長都表示子女嚇得不懂反應，影響青少年及兒童心理的不當行為。」

風靈高達以右掌一擊將一個人類打扁成血漿

女主角蘇萊塔更竟然一臉笑容，申出血紅的右手迎接另一位女主角「白毛」米奧莉奈

三上悠亞姐弟戀關係公開｜小鮮肉男友跟姜濤撞樣、曾拍片一齊過夜

網民：碎料啦！大把動畫仲癲都未有事

網民非常擔心此事會令《水星的魔女》第2季會變得保守，不過唔少資深動畫迷竟然不以為然，更笑言不必當一回事，原來不少知名舊作，一些看似人畜無害的作品都曾收到投訴，並未有出現影響故事發展這麼誇張的影響：

BPO認為高達水星的魔女在排在不當時段播放不適切內容，影響青少年及兒童心理。

👇Pan Piano結他版｜女YouTuber全裸演竟3百人看｜網友洞悉背後原因

5部想不到曾被家長投訴動畫作品

+ 2

👇AV女優2023百大排名｜三上重奪5位／15位明日見未來是YouTube網紅

5部曾被日本BPO 放送倫理．番組向上機構點名指責動畫

No.5 妖怪手錶



No.4 幪面超人帝騎



No.3 北斗之拳



No.2 V高達



No.1 名偵探柯南



👇伊織萌都叫醜？台灣FF展萬人圍影｜網民失望狠批：P很大根本過譽