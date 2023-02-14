近日觀塘區有個性質特別的玩具開倉鋪，一位即將移民的玩具迷，斷捨離儲了10多年，近2千件心愛的玩具如高達模型、Metal Build、超合金、Hot Toys、be@rbrick、筋肉人、足球小將搪膠。



千八呎玩具鋪｜出清收藏家1800件玩具

Sweety Magic 呢間玩具鋪，好多人都去過，平時它們多數是以超平價出清抵買玩具，但今次就不一樣，它們新增了一門「代客清倉」服務，就是為想「出坑」的玩具迷一log過清貨，所以場內貨品每件數量有限，記者不敢說每一件都是「筍價」，當中有些珍品都是根據市價再便宜一點點，勝在不少都是市面已絕少見到的珍罕品，好玩過去日本行Mandarake，即睇有咩筍貨！

千八呎玩具鋪｜出清收藏家1800件玩具

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千八呎玩具鋪｜出清收藏家1800件玩具

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機械人超合金／高達模型／LEGO積木／景品

香港最多人買的高達模型 Metal Build、超合金魂，以至LEGO積木都有！

2023年2月觀塘區玩具開倉｜機械人超合金／高達模型／LEGO積木／景品

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勁多潮流搪膠+Be@rbrick

店方就推薦搪膠友、Be＠rbrick友一定要去，因為今次呢位客人，就是專攻KAWS、Medicom、各種人氣潮流搪膠的玩具，盡快去就有機會掃到好物！

2023年2月觀塘區玩具開倉｜be＠rbrick／kubick

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同場有大量BAPE精品玩具

呢位收藏家本身還是猿人BAPE的fans，收藏不少相關的精品及玩具

2023年2月觀塘區玩具開倉｜BAPE

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Sweety Magic 觀塘店「代客清倉」玩貝開倉

日期：2月10日 至 2月28日

地址：觀塘觀塘道396號毅力工業中心3樓H

營業時間：星期一至日12pm – 7:30pm

Cash / VISA/MASTER/銀聯/ALIPAY/WECHATPAY/八達通（簽卡不收手續費）